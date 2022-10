The Sex Lives Of College Girls: il trailer della seconda stagione

HBO ha svelato il trailer della seconda stagione della serie The Sex Lives Of College Girls. La commedia co-creata da Mindy Kaling e Justin Noble torna con un nuovo trailer che is set to return next month. In the new trailer for season two, mostra le quattro compagne di stanza dell'Essex College di ritorno dopo le festività del Ringraziamento pronte per nuove sfide nel campus.

Dopo aver sconfitto il club per ragazzi della rivista comica del college, Bela (Amrit Kaur) è passata alla produzione di uno "spogliarello femminile positivo per il sesso", che è anche una raccolta fondi per il cambiamento climatico. È ancora single e pronta a socializzare a una festa "Winter Underland", e ha gli occhi puntati su un nuovo arrivo in fondo al corridoio.

Leighton (Reneé Rapp) si sta riprendendo dalla rottura con Alicia (Midori Francis) parlando con un saccco d nuove ragazze, cosa che si sta rivelando scomoda per le sue coinquiline. Whitney, invece, cerca di consolidare la relzione con Canaan (Christopher Meyer).

Nel frattempo, Kimberly (Pauline Chalamet) sta affrontando le conseguenze della perdita della borsa di studio dopo lo scandalo dei tradimenti della prima stagione. Sta pensando di entrare nell'esercito in modo da poter rimanere nell'Essex, ma le sue amiche le suggeriscono di farsi investire da un autobus e di vendere foto dei suoi piedi per raccogliere denaro extra.

Altri regular della serie includono Mekki Leeper, Ilia Isorelýs Paulino, Lolo Spencer, Renika Williams e Mitchell Slaggert. Francis non è nella lista del cast della seconda stagione condivisa da HBO Max, ma sembra probabile che Leighton incontrerà di nuovo Alicia prima o poi.

La seconda stagione di The Sex Lives of College Girls inizia il 17 novembre, con l'uscita di due episodi a settimana fino al 15 dicembre negli USA.