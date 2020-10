Timothee Chalamet; sua sorella Pauline sarà protagonista di The Sex Lives of College Girls

La sorella di Timothee Chalamet, Pauline, sarà una delle quattro protagoniste della nuova serie HBO di Mindy Kaling, The Sex Lives of College Girls.

La sorella dell'attore Timothee Chalamet, Pauline, è entrata ufficialmente a far parte del cast di The Sex Lives of College Girls, una nuova serie HBO di Mindy Kaling insieme ad Amrit Kaur, Renee Rapp e Alyah Chanelle Scott.

Timothee Chalamet e sua sorella Pauline Chalamet

Pauline Chalamet è la sorella maggiore del protagonista di Chiamami col tuo nome, ha 28 anni e con The Sex Lives of College Girls è al suo primo ruolo televisivo importante dopo una serie di cortometraggi e piccoli ruoli in Royal Pains e nel film The King of Staten Island.

Al centro della nuova serie, per la quale sono stati commissionati 13 episodi, quattro compagne di stanza all'Essex College, una prestigiosa università del New England, che vengono descritte adorabili ed esasperanti al tempo stesso.

Pauline Chalamet sarà Kimberly, la valedictorian del liceo pubblico che ha frequentato nella sua cittadina natale, in Arizona ed viene descritta come "intelligente, premurosa, seria e ambiziosa".

Per quanto riguarda le altre protagoniste, Amrit Kaur sarà Bela, una ragazza che non ha paura di dire ciò che pensa, un po' fissata con le commedie sdolcinate e che si descrive come una persona disinvolta, dal punto di vista sessuale, nonostante abbia perso la verginità da poco. Renee Rapp, anche lei alla prima esperienza televisiva, sarà Leighton, che viene da una ricchissima famiglia di repubblicani della Upper East Side di New York. Leighton pensa di essere una ragazza normale, ma gli altri hanno un'opinione molto diversa di lei. Alyah Chanelle Scott invece sarà Whitney, che viene da una scuola d'elite di Los Angeles, ha un senso dell'umorismo particolare e diventerà la star della squadra sportiva femminile del college. Whitney è la figlia del più importante senatore nero del paese.