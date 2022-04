La rivincita delle bionde 3: Mindy Kaling rivela perché richiede così tanto tempo per essere realizzato

La sceneggiatrice Mindy Kaling ha appena rivelato perché La rivincita delle bionde 3, il terzo ed attesissimo capitolo del franchise, richiede così tanto tempo per essere realizzato. L'originale, uscito nel 2001, è immediatamente diventato un cult e ha contribuito a consolidare Reese Witherspoon come icona della cultura pop.

Diretto da Robert Luketic, il film narra la storia di Elle Woods (Witherspoon), una vivace ragazza che si iscrive alla Harvard Law School nel tentativo di riconquistare il suo ragazzo. Imparando lezioni di vita e superando gli stereotipi lungo la strada, Elle fa amicizia con Paulette (Jennifer Coolidge) e si innamora di Emmett (Luke Wilson).

Secondo quanto riportato dal Time, la sceneggiatrice ha rivelato che sta impiegando molto tempo a scrivere la pellicola perché vuole riuscire a mettere insieme la storia giusta e rendere giustizia al film originale e al suo sequel; il terzo film avrà come protagonista una Elle Woods sulla quarantina e un mondo molto diverso da quello che abbiamo visto nel primo capitolo del franchise.

"Non vogliamo essere ritenuti responsabili di aver rovinato quello che è fondamentalmente il franchise di Reese. Com'è Elle Woods a 42 anni? Finisce per essere la persona che voleva diventare? Come si manifesta quella personalità in una donna adulta? È diventata più cinica? La sua luminosità e la sua allegria sono identiche a come quando aveva 22 anni? Il personaggio sarà divertente come sempre, è questo che per me è interessante e stimolante ed il motivo per cui ci vuole così tanto tempo per scrivere la sceneggiatura", ha concluso Mindy Kaling.