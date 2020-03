The Secret Garden: il trailer del reboot con Colin Firth e Julie Walters

Il trailer di The Secret Garden rivela il look vivace e colorato del reboot del classico del 1911 di Frances Hodgson Burnett con Colin Firth e Julie Walters. Colori vivaci, arricchiti dall'uso della CGI per il quarto adattamento del romanzo per bambini, arrivato sullo schermo la prima volta nel 1949 con Margaret O'Brien, Herbert Marshall, Dean Stockwell e Gladys Cooper. Del film sono stati realizzati due remale, uno nel 1987 e uno 1993. Inoltre, nel 1991 ha avuto la sua premiere a Broadway la versione musica de Il giardino segreto, ma il nuovo adattamento sembra essere il più magico di tutti.

Il trailer segue il viaggio della piccola Mary Lennox, che si trasferisce nella casa dello zio dove scopre l'esistenza di un giardino segreto. Il trailer contiene un abbondante uso della voiceover che accompagna le spettacolari immagini dei bambini che giocano nel giardino colorato.

The Secret Garden vede nel cast la giovanissima Dixie Egerickx, le star Colin Firth e Julie Walters, Edan Hayhurst ed Isis Davis. Alla regia Marc Munden, il film è prodotto dai produttori di Harry Potter e Paddington David Heyman e Rosie Alison.