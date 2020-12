The Vigil, Caleb, Il giardino segreto, Better Watch Out, Legacy of Lies e i voti del mese DVD-Blu-ray. Parte 1

Nella prima parte della nostra rubrica mensile DVD-Bluray le recensioni di: The Vigil, Caleb, Il giardino segreto, Better Watch Out, Legacy of Lies, La migliore storia di Paulo Coelho.

The Vigil - Non ti lascerà andare: una foto del film horror

Chiusura del 2020 molto interessante sul fronte homevideo. Oltre a titoli di grande richiamo che abbiamo già trattato a parte (ai seguenti link trovate le recensioni dei blu-ray di Onward - Oltre la magia, Parasite in 4K e in bianco e nero e After 2 - Un cuore in mille pezzi, sono state molte altre le uscite che meritano un approfondimento, come vedremo in questa prima parte della nostra rubrica mensile di recensioni DVD-Blu-ray.

A partire dall'affascinante e inquietante horror The Vigil - Non ti lascerà andare, per poi rimanere sempre in tema horror, ma sul versante vampiri, con l'italiano Caleb. Si passa poi ad atmosfere decisamente più fiabesche e leggere ne Il giardino segreto, per poi tornare all'horror, stavolta molto natalizio, di Better Watch Out. Quindi spazio allo spettacolare action-thriller Legacy of Lies, per chiudere poi questa prima parte della rubrica con La migliore storia di Paulo Coelho, sulla vita dello scrittore brasiliano.

The Vigil - Non ti lascerà andare: la recensione del blu-ray

IL FILM. Horror a basso costo presentato al Toronto Film Festival, The Vigil - Non ti lascerà andare si è fatto subito strada con buone critiche. Il film di Keith Thomas, che si basa su una pratica religiosa ebraica, vede protagonista il giovane Yakov (Dave Davis), che ha bisogno di denaro e accetta per una notte di fare lo Shomer, ovvero di vegliare un morto nella notte prima della sepoltura. Sarà una notte da incubo, perché si farà viva un'entità maligna, alimentata dai sensi di colpa che lo stesso Yakov sta vivendo.

IL BLU-RAY. Una bella edizione combo Blu-ray-DVD. con tanto di slipcover e card da collezione all'interno, quella distribuita da Eagle Pictures per The Vigil - Non ti lascerà andare. Il video deve vedersela con un film tutto ambientato nella casa tra luci fioche, ombre e oscurità, ma se la cava in modo egregio. Il dettaglio è morbido e il nero è a tratti opprimente, ma il quadro resta sempre compatto, senza sbavature e con buona percezione dei particolari. Negli extra, tutti con interventi del regista, "I demoni nella religione ebraica" (2' e mezzo) sulla vera mitologia ebraica, "Jason Blum" (2') sull'intervento della casa di produzione per realizzare il film, e "La storia" (2') che racconta la vicenda.

The Vigil - Non ti lascerà andare: una scena del film horror

DA NON PERDERE. Davvero formidabile è l'audio, presente con le tracce DTS HD 5.1 sia in italiano che in inglese. Tutta la tensione e l'atmosfera del film si giocano su un curato sound design tra rumori misteriosi, voci e suoni che tormentano il protagonista. La resa è avvincente, con un asse posteriore sempre attivo e preciso nell'appoggiare quello anteriore nella cattura dei rumori anche più piccoli, e una notevole spazialità di insieme che assicura una tensione costante.

I VOTI. Video: 8 - Audio: 9 - Extra: 6

The Vigil - Non ti lascerà andare: un momento del film

Caleb: la recensione del blu-ray

IL FILM. Per il suo nuovo (e lungo, ben 158 minuti) lavoro horror Roberto D'Antona si misura con la mitica figura del vampiro, e in Caleb lo fa con una certa efficacia in un film che trasuda cura e passione. Protagonista è la giornalista Rebecca (Annamaria Lorusso) che si mette alla ricerca della sorella scomparsa: gli indizi la portano a Timere, luogo misterioso e assente dalle mappe, dove abita gente piuttosto strana che sembra idolatrare l'affascinante Caleb, uomo ricco e tenebroso che cela però un segreto a dir poco mostruoso.

IL BLU-RAY. Davvero eccellente l'edizione in blu-ray di Caleb targata CG-LD e distribuita da Mustang. Il video è molto buono, nonostante debba vedersela con una fotografia che sceglie stili diversi e look particolari, che sui medio-lunghi piani tolgono un po' di smalto al dettaglio. Che per il resto è ottimo con incarnati porosissimi, quadro compatto e superba gestione del nero. Ancora più convincente un audio letteralmente travolgente, un DTS HD 5.1 molto coinvolgente nel quale tutti i diffusori sono costantemente impegnati tra l'impetuosa colonna sonora e gli effetti delle scene movimentate, sempre ben dislocati nello spazio.

Caleb: Roberto D'Antona durante una scena del film

DA NON PERDERE. Ma l'edizione è ottima anche nel reparto degli extra, che parte col trailer e con ben 19 minuti di bloopers, ovvero errori sul set. A seguire sei scene eliminate per un totale di 8 minuti, quindi un finale alternativo (2'). Troviamo poi il video musicale "Don't go away" con Marco S. Poletti feat Aurora Rochez (4' e mezzo), Il "Backstage - I segreti dietro il sipario", con 16 minuti di momenti sul set durante le riprese con accompagnamento musicale, e infine l'analisi di Luna&Fabio, redattori di Nocturno Cinema (13' e mezzo).

I VOTI. Video: 8 - Audio: 9 - Extra: 7,5

Caleb: una foto del film

Il giardino segreto: la recensione del blu-ray

IL FILM. Ispirato all'omonimo romanzo classico del 1911, Il giardino segreto diretto da Marc Munden, che si avvale della prestigiosa presenza di Colin Firth, vede protagonista la piccola e scontrosa Mary (Dixie Egerickx), che dopo essere rimasta orfana fa ritorno in Inghiterra, dallo zio Archibald Craven, nella cui casa abita anche il cuginetto infermo. Ben presto la ragazzina scopre per caso un giardino segreto, dove incontrerà un altro ragazzino e dove soprattutto vivrà un'avventura magica capace di cambiare il destino di tutti.

IL BLU-RAY. Il giardino segreto è disponibile anche in alta definizione grazie al blu-ray targato Lucky Red distribuito da Koch Media. Un prodotto dal video eccezionale, ma anche l'audio in DTS HD 5.1, traccia presente sia per l'italiano che per l'inglese, non delude le attese. A momenti tranquilli con dialoghi comunque perfetti, si alternano le sequenze nel giardino che grazie a un mix equilibrato, riescono ad avvolgere lo spettatore con alcuni effetti decisamente suggestivi. Sufficienti gli extra: oltre al trailer e a due brevi featurette sui personaggi di Mary e Fozzie, troviamo "Dall'idea alla realtà" (4') sul design e la creazione dell'ambiente magico, e "Dalla pagina allo schermo" (3') sulla trasposizione moderna dal romanzo allo schermo.

Il giardino segreto: Dixie Egerickx in una scena

DA NON PERDERE. Il pezzo forte del blu-ray è comunque il video, che offre davvero immagini da incanto. Tutto il film sfodera un dettaglio di livello assoluto con un quadro solido e senza sbavature, ma dove il video offre un ulteriore surplus è certamente nelle scene nel giardino segreto, dove il croma è brillante e superbamente intenso e vivido, con una sensazione di profondità ancora più accentuata e un dettaglio che non trascura il minimo filo d'erba.

I VOTI. Video: 9 - Audio: 7,5 - Extra: 6

Il giardino segreto: una scena con Colin Firth e Julie Walters

Better Watch Out: la recensione del Blu-ray

IL FILM. Arriva in homevideo Better Watch Out, spiazzante horror natalizio australiano del 2017 diretto da Chris Peckover, che parte come la solita banale home invasion con intrusi a minacciare un ragazzino allupato e la sua avvenente babysitter, ma poi prende strade di insolito coraggio e crudeltà. Il dodicenne, infatti, insieme a un amico aveva escogitato un piano per impressionare la ragazza, ma la cosa sfuggirà di mano e la scia di sangue diventerà molto lunga.

IL BLU-RAY. Bella confezione slipcase per il blu-ray di Better Watch Out, che fa parte della collana Midnight Factory targata Koch Media. Il video è la parte migliore dell'edizione, mentre l'audio in DTS HD 5.1, presente sia in italiano che in inglese, risulta forse un po' frenato e sottotono per una parte del film, ma poi in qualche scena più movimentata mostra le unghie con discreti panning e buoni bassi. Purtroppo non c'è nessun extra, ma nella confezione è presente il consueto booklet.

Better Watch Out, Olivia DeJonge in una scena

DA NON PERDERE. Come si diceva, il video è davvero eccellente. Il dettaglio è quasi sempre di alta qualità, con molti particolari in bella evidenza su tutti gli elementi del piano, ma a colpire è soprattutto il croma, che è davvero esplosivo in tutte le stanze della casa con colori carichi e brillanti su ogni particolare o vestito. Anche nei pochi esterni la resa è comunque ottima, sia per la definizione che per la compattezza del quadro.

I VOTI. Video: 8,5 - Audio: 7 - Extra: 5

Better Watch Out, una scena del film

Legacy of Lies: la recensione del blu-ray

IL FILM. Arriva direct to video l'action-thriller Legacy of Lies, diretto da Adrian Bol con Scott Adkins e Honor Kneafsey. Protagonista l'agente Martin Baxkter, che dopo la morte della moglie in un'operazione andata male, ha lasciato l'MI6. Alcuni anni dopo, però, quando viene contattato dalla bella giornalista Sacha per aiutarla a risolvere un vecchio caso, Martin si vede rapire la figlia dal KGB e finisce nel mirino dell'intelligence britannica e russa, con appena 24 ore per consegnare dei fascicoli segreti.

IL BLU-RAY. Grazie al blu-ray targato CG/Adler distribuito da Mustang, Legacy of Lies è disponibile anche in alta definizione. Il video è di buon livello, con un dettaglio incisivo sui primi piano ma più morbido sugli sfondi. In qualche scena più scura, pur con un nero buono, il quadro diventa leggermente più pastoso, per il resto il croma è vivace e la compattezza non viene mai meno. Più convincente l'audio, mentre negli extra c'è solamente il trailer.

Legacy of Lies: Anna Butkevich in una scena

DA NON PERDERE. Come detto, l'audio è il miglior reparto dell'edizione, anzi il DTS HD 5.1 (presente sia in italiano che in originale) è di livello davvero straordinario. Già l'apertura con il rumore dei tacchi di una camminata che entrano da fuori scena verso l'asse anteriore dimostra la bontà della precisione degli effetti. Subito dopo, e accadrà più volte nelle frequenti sparatorie, l'audio si scatena con un sub devastante a livello di bassi ed effetti panning chirurgici nella loro puntualità.

I VOTI. Video: 7,5 - Audio: 9 - Extra: 4

Legacy of Lies: Scott Adkins in una scena del film

La migliore storia di Paulo Coelho: la recensione del DVD

IL FILM. A sei anni dalla sua uscita approda in homevideo La migliore storia di Paulo Coelho, che in un incastro di fasi della sua vita da ragazzo, da giovane e poi da uomo avanti con l'età, racconta i tormenti giovanili, le difficoltà familiari, le relazioni e poi l'ascesa al successo del celebre scrittore brasiliano.

IL DVD. La migliore storia di Paulo Coelho arriva in homevideo con un DVD CG/Draka. Buono il video, mentre l'audio, proposto anche in Dolby digital 5.1, è discreto e asseconda i pochi momenti più vivaci con alcuni cenni di ambienza, anche se un po' timidi, mentre i dialoghi sono sempre puliti e dal buon timbro. Nel reparto degli extra troviamo solamente il trailer.

DA NON PERDERE. Il video è soddisfacente e riesce a rendere bene le tre epoche che caratterizzano la vicenda, con buona fedeltà alle scelte fotografiche e ottima compattezza del quadro. Colpiscono soprattutto i primi piani del protagonista, che rivelano un dettaglio e una porosità che non capita spesso di trovare nel formato DVD.

I VOTI. Video: 8 - Audio: 6,5 - Extra: 4