The Sandman: il nuovo trailer dell'attesa serie Netflix

The Sandman sta finalmente, dopo una lunga attesa, per arrivare su Netflix e il nuovo trailer regala molte scene in anteprima.

Nel video si assiste ad alcune delle scene che svelano quanto accade a Sogno dopo una lunga prigionia, situazione che lo porta a dover lotta per riprendere il controllo sui propri poteri, sul mondo dei sogni e su quello degli umani.

Il video di The Sandman conferma l'incredibile attenzione per i dettagli voluta da Neil Gaiman per la serie tratta dalla sua opera, in modo da portare in vita in modo accurato e rispettoso le immagini che hanno fatto innamorare i lettori della storia di Sandman.

La prima stagione dello show The Sandman, prodotta dalla piattaforma streaming, sarà composta da undici episodi, con un'ambientazione moderna rispetto alla storia originale.

Il racconto di Sandman segue quanto accade a Sogno, uno dei sette Eterni che regolano particolari aspetti dell'esistenza umana come morte o disperazione.

Nel cast, oltre al protagonista Tom Sturridge, ci sono anche Charles Dance, Vivienne Acheampong nei panni di Lucienne, collaboratrice fidata di Sogno, personaggio che in questa occasione è stato trasposto al femminile (il nome originario sarebbe infatti Lucien); Boyd Holbrook sarà Corinzio, un incubo di Morpheus; Asim Chaudhry e Sanjeev Bhaskar interpreteranno rispettivamente Abele e Caino. Tra gli interpreti ci sono inoltre Stephen Fry, Patton Oswalt, Jenna Coleman, Kirby Howell-Baptiste, Mason Alexander Park, Donna Preston, Niamh Walsh, David Thewlis, Kyo Ra, Razane Jammal e Sandra James Young.