The Sandman: primo sguardo a Tom Sturridge nei panni di Sogno (VIDEO)

Prosegue la lavorazione di The Sandman, atteso adattamento del fumetto di Neil Gaiman prodotto da Netflix. In un breve video diffuso via social intravediamo per la prima volta il look del protagonista Tom Sturridge nel panni di Sogno.

Pur non avendo assunto l'esatto look della versione dei fumetti, Tom Sturridge appare pallido, coi capelli scuri, interamente vestito di nero, che passeggia in un vicolo con le mani in tasca.

Tra i produttori dello show Netflix The Sandman ci sono Neil Gaiman e David S. Goyer, che ha firmato la sceneggiatura del primo episodio in collaborazione con lo showrunner Allan Heinberg. I registi delle puntate annunciati fino a questo momento sono invece Jamie Childs (Queste oscure materie) e Mike Barker (The Handmaid's Tale).

La prima stagione sarà composta da undici episodi, con un'ambientazione moderna rispetto alla storia originale, e la seconda è già in fase di sviluppo.

Sandman segue quanto accade a Sogno, uno dei sette Eterni che regolano particolari aspetti dell'esistenza umana come morte o disperazione.

Il ruolo del protagonista è stato assegnato a Tom Sturridge.

Nel cast anche Gwendoline Christie, Vivienne Acheampong nei panni di Lucienne, collaboratrice fidata di Sogno che, in occasione della serie Netflix, si trasformerà in donna (il nome originario sarebbe infatti Lucien); Boyd Holbrook sarà Corinzio, un incubo di Morpheus; Asim Chaudhry e Sanjeev Bhaskar interpreteranno rispettivamente Abele e Caino. Tra gli interpreti ci sono inoltre Stephen Fry, Patton Oswalt, Jenna Coleman, Kirby Howell-Baptiste, Mason Alexander Park, Donna Preston, Niamh Walsh, David Thewlis, Kyo Ra, Razane Jammal, Sandra James Young.