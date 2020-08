The Sandman: Netflix ingaggia Toby Haynes regista di Black Mirror

Toby Haynes sarà regista di alcuni episodi di The Sandman, la serie tv di Netflix adattamento del celebre fumetto creato da Neil Gaiman, che punta a iniziare le riprese il prossimo autunno, salvo eventuali imprevisti dovuti all'emergenza globale in corso.

Secondo The Illuminerdi, Netflix avrebbe scelto il regista britannico Toby Haynes per dirigere alcuni episodi di The Sandman, anche se non ci sono notizie certe sul numero esatto delle puntate a cui presterà la regia. Il regista è noto per altre famose serie tv, come Doctor Who, Sherlock, Black Mirror e Being Human.

Inoltre, durante un panel al Comic-Con at Home, il produttore David S. Goyer ha rivelato che The Sandman avrebbe già iniziato le riprese se non fosse stato per l'emergenza in corso: "Le due cose che occupavano la maggior parte del mio tempo prima del blocco erano questi adattamenti a grande budget sia di Sandman che di Foundation di Isaac Asimov. Foundation era arrivato un po' più avanti. Avevamo filmato circa il 40% della prima stagione quando siamo stati costretti a chiudere, e Sandman avrebbe dovuto iniziare le riprese a maggio. Credo che fossimo nella prima fase della sceneggiatura."

The Sandman: Neil Gaiman svela l'ambientazione della serie Netflix

Ora, la produzione tende a iniziare il lavoro il prossimo autunno e sembra che l'adattamento di Netflix darà un'impronta più moderna alla storia originale. Neil Gaiman, che sarà produttore esecutivo di The Sandman, ha parlato di questo aspetto:

"Lavorando a questo adattamento di Netflix abbiamo pensato 'Okay, è il 2020, diciamo che stavo facendo Sandman a partire dal 2020, cosa facciamo? Come cambiamo le cose? Quale genere questo personaggio sarebbe? Chi sarebbe questa persona? Cosa accadrebbe?' Stiamo lavorando con Netflix, avremmo dovuto girare a Maggio ma dato il covid è tutto in pausa. La versione di Netflix inizierà nel 2021, così Morfeo sarà stato tenuto prigioniero per 105 anni anziché 79. Faremo così, vediamo come viene"