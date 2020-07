The Sandman: Neil Gaiman svela l'ambientazione della serie Netflix

Neil Gaiman è tornato a parlare dell'adattamento seriale del suo The Sandman, prodotto da Netflix, anticipando l'ambientazione contemporanea dello show fantasy in lavorazione.

The Sandman

Il fumetto horror-fantasy The Sandman è stato pubblicato inizialmente nel 1989. Al centro della storia l'antropomorfica rappresentazione del Sogno che fa ritorno nel suo regno dopo una prigionia lunga decenni ambientata nei primi anni '90. Cosa ne sarà dell'adattamento targato Netflix?

Per il momento sappiamo che la serie, prodotta dall'autore e firmata insieme allo showrunner Allan Heinberg e a David Goyer, sarà lunga 11 episodi. Adesso Neil Gaiman ci aggiorna sull'ambientazione in un'intervista a Digital Spy in cui anticipa:

"La versione di Netflix sarà ambientata nel 2021, così Morpheus sarà stato tenuto prigioniero per 105 anni invece che per 70 anni. Seguiremo le sue mosse, vedremo cosa fa... Se avessimo creato oggi questo personaggio di che genere sarebbe? Che cosa starebbe facendo? Partiremo da queste domande per creare la storia."

The Sandman: Neil Gaiman aggiorna sull'adattamento Netflix, cambiamenti in arrivo

Nel secondo volume di The Sandman, The Doll's House, pubblicato nel 1991, viene rivelato che la popolare immagine di Morpheus raffigurato come un uomo pallido con una massa di capelli neri è solo una delle sue manifestazioni. Può assumere diversi aspetti in diverse culture e spesso cambia forma e sesso. Questo sarà uno degli aspetti chiave della serie tv, a quanto pare.