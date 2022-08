The Sandman, Neil Gaiman non è ottimista sul rinnovo: "È molto costoso"

Neil Gaiman teme che Netflix non rinnoverà The Sandman per una seconda stagione per via dei costi molto elevati e invita i fan a guardare lo show in streaming per aumentare le possibilità.

La serie The Sandman ha debuttato su Netflix da meno di un mese e già si parla di un ipotetico rinnovo per una seconda stagione, ma lo scrittore Neil Gaiman non sembra troppo ottimista e cita come motivo l'elevato costo della serie.

"Perché The Sandman è una serie davvero costosa", ha scritto Gaiman su Twitter in risposta a un fan che ha scritto di non capire il motivo per cui ci siano dubbi sulla seconda stagione. "E affinché Netflix ci assicuri i soldi per fare fare un'altra stagione, la serie deve andare incredibilmente bene. Quindi sì, siamo stati lo show più visto al mondo nelle ultime due settimane. Ma potrebbe ancora non essere sufficiente".

Finora il pubblico di The Sandman si è rivelato abbastanza costante. Nei primi tre giorni di messa in onda la serie è stata vista in streaming per oltre 69,48 milioni di ore da tutti gli abbonati Netflix, nella seconda settimana The Sandman ha visto i numeri quasi raddoppiare. La serie è scesa brevemente dal primo posto nello streamer a causa della nuova stagione di Never Have I ever e di una nuova serie limitata, Echoes, ma il recente rilascio di un episodio bonus a sorpresa l'ha riportata al primo posto. qui trovate la nostra recensione dell'episodio speciale di The Sandman.

The Sandman: Il futuro di Morfeo e del regno dei Sogni

In un altro post su Twitter Neil Gaiman ha incoraggiato i fan a guardare la serie per aumentare le probabilità di un rinnovo.

"Se avremo una seconda stagione", ha scritto in risposta a un fan che chiedeva informazioni su un particolare capitolo della storia in arrivo nella serie in futuro. "Per favore, incoraggia tutti i tuoi amici a guardare Sandman. Incoraggia tutti i tuoi amici che hanno iniziato a guardare Sandman ma sono stati distratti dalla vita a finire di guardare Sandman."