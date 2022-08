The Sandman: ecco come è stato coinvolto Neil Gaiman come doppiatore dell'episodio bonus

Neil Gaiman è stato coinvolto come doppiatore nell'episodio bonus di The Sandman, ecco i retroscena della sua partecipazione.

La serie The Sandman è tornata a sorpresa con un episodio bonus e, nel cast di doppiatori, c'è anche Neil Gaiman, autore dell'opera originale.

Lo scrittore, nella versione originale non doppiata della puntata, dà infatti voce al Corvo.

Il personaggio appare in Il Sogno di Mille gatti, la prima parte della puntata speciale di The Sandman, realizzata grazie all'animazione.

Il produttore esecutivo Allan Heinberg, che ha l'incarico di co-showunner del progetto targato Netflix, ha spiegato: "Neil Gaiman ha una delle voci migliori. Non appena siamo entrati nella sala d'incisione non c'era niente di reticente in lui".

Heinberg ha aggiunto: "Voleva realmente essere più simile a un corvo e agitava le braccia e ha lavorato senza paura per realizzare la sua peformance".

Neil Gaiman ha già lavorato nel campo dell'animazione in occasione di un paio di puntate della serie cult I Simpson, interpretando se stesso e un gatto parlante nella parodia di Coraline, che ha fatto parte di uno degli speciali La Paura fa Novanta.

Per Netflix, invece, ha dato voce a Dio in una puntata di Lucifer.

L'episodio bonus di The Sandman contiene inoltre le partecipazioni di David Tennant, Michael Sheen e James McAvoy, che hanno già collaborato con Gaiman in occasione della serie Good Omens e dell'audiolibro che racconta la storia di Morfeo.