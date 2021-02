The Sandman, Boyd Holbrook: "Netflix ha in programma più stagioni"

Boyd Holbrook torna a parlare dell'adattamento seriale di The Sandman anticipando che il contratto di Netflix prevederebbe più stagioni, sempre se l'accoglienza da parte degli utenti sarà sufficientemente calorosa.

The Sandman

Boyd Holbrook attualmente impegnato nella promozione dell'horror di Sean Ellis Eight for Silver, presentato in anteprima al Sundance 2021, ha anticipato a Collider alcuni dettagli della serie tratta dal fumetto di culto di Neil Gaiman:

"Stiamo girando The Sandman. Le riprese sono in corso a Londra. Io interpreto il Corinzio, uno dei ruoli più cool che mi siano capitati. Si tratta di uno dei migliori fumetti e ancora nessuno ne ha fatto un film o una serie tv."

L'attore rivela che conquistare la parte del Corinzio è stato tutt'altro che facile: "Si è tratta di un processo molto lungo... Ho letto la sceneggiatura ed erano tutti irremovibili all'audizione, così mi sono presentato un anno fa e non ho sentito più niente fino a settembre. Poi mi hanno contattato perché volevano rivedermi e hanno voluto che incontrassi Neil Gaiman che mi ha spiegato come doveva essere la serie."

Per i fan di Gaiman, The Sandman è un'occasione ghiotta di entrare nell'incredibile universo creato dallo scrittore. per quanto riguarda la durata, Boyd Holbrook anticipa che l'idea di Netflix è produrre più di una stagione:

"Credo che vogliano tutti dar durare la serie più di una stagione, il contratto standard di Netflix ipoteca cinque o sette anni. Ne abbiamo già parlato, ma non so come funzionerà. Creo che il tutto potrebbe essere programmato in differenti blocchi temporali, ma c'è già una prima idea di quanto potrebbe durare. Ma non voglio fornire troppi dettagli."

The Sandman, Neil Gaiman: "Vi prometto che la serie Netflix sarà terrificante"

Il cast di The Sandman include Tom Sturridge nel ruolo di Sogno, Gwendoline Christie in quello di Lucifero, Boyd Holbrook sarà il Corinzio, Vivienne Acheampong sarà Lucienne, Charles Dance avrà il ruolo di Roderick Burgess, Asim Chaudhry quello di Abel e Sanjeev Bhaskar sarà Caino. Alan Heinberg ha sviluppato l'adattamento insieme a Neil Gaiman e David S. Goyer. La prima stagione è attualmente in fase di sviluppo.