The Sandman, Neil Gaiman: "Vi prometto che la serie Netflix sarà terrificante"

L'autore del fumetto di culto The Sandman, Neil Gaiman, ha svelato nuovi dettagli in merito alla serie Netflix rivelando che i fan saranno soddisfatti e terrificati.

Attualmente è in corso la produzione di The Sandman, la trasposizione Netflix del celebre fumetto creato da Neil Gaiman nel 1989; l'autore ha anticipato qualche nuovo dettaglio sulla serie tv, tranquillizzando tutti i suoi fan sul fatto che sarà davvero spaventosa e rivelando quali storie saranno riprese dagli episodi.

Dopo decenni di false partenze e vicoli ciechi, Neil Gaiman sta finalmente vivendo il sogno di vedere la sua storica serie a fumetti trasformata in una serie tv e in una nuova intervista a Yahoo! ha raccontato alcuni sviluppi:

"Abbiamo iniziato a girare circa 10 giorni fa. Ho visto alcuni camera test e ho provato una profonda emozione quando ho visto Morfeo prigioniero di una gabbia di vetro. L'ho visto e ho pensato 'Oh, questo è Sandman'. Sarà spaventoso, ma ci saranno anche molte altre cose, perché la gioia di Sandman è che ci sono molti ingredienti diversi e si può assaggiare tutto"

Neil Gaiman, inoltre, ha rivelato alcune storie del fumetto che verranno riprese nella serie tv Netflix, come "24 Hours", la storia ambientata in una tavola calda dove la clientela impazzisce e lentamente si uccide a vicenda, "Dream a Little Dream of Me", con un'apparizione estesa del popolare personaggio DC, John Constantine, "A Hope in Hell", dove Morfeo va all'Inferno alla ricerca di un oggetto prezioso, e "Collectors", che si svolge a una convention di serial killer.

Sandman su Netflix: tutto ciò che sappiamo sulla serie

The Sandman è stata creata da Neil Gaiman, che si occuperà anche della produzione esecutiva insieme a David S. Goyer. La trama racconta di un mago che tenta di catturare la Morte per poter diventare immortale, ma per sbaglio cattura suo fratello minore, Sogno. Preoccupato per la sua salvezza, il mago lo imprigiona per anni, fino a quando Sogno, noto anche con il nome di Morfeo, riesce a scappare.