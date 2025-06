The Sandman 2: svelati i titoli degli episodi dell'ultima stagione e l'arrivo di una puntata bonus

The Sandman tornerà a luglio con il primo 'Volume' della stagione 2 e Netflix ha ora svelato i titoli delle puntate inedite e l'arrivo di un episodio bonus.

I fan potranno quindi dire addio all'adattamento dell'opera di Neil Gaiman il 31 luglio con una storia con al centro la Morte, forse ideata per gettare le basi per un potenziale spinoff o per rispecchiare la strategia ideata per la distribuzione della prima stagione.

I dettagli della stagione finale di The Sandman

Netflix ha condiviso i nuovi dettagli relativi al ritorno di The Sandman, confermando che l'episodio 11 della seconda stagione sarà quello finale della serie con star Tom Sturridge.

L'episodio bonus, in arrivo una settimana dopo in streaming, avrà invece al centro il personaggio interpretato da Kirby Howell-Baptiste.

I titoli delle puntate permettono inoltre ai fan di scoprire le fonti di ispirazione per gli sceneggiatori, rivelando quali eventi raccontati tra le pagine saranno alle base di quanto mostrato sul piccolo schermo.

Il cast della stagione finale è composto da un gruppo davvero stellare di interpreti. Nella lunga lista delle star coinvolte ci sono, oltre al protagonista Tom Sturridge e Kirby Howell-Baptiste, anche Mason Alexander Park, Donna Preston, Esmé Creed-Miles, Adrian Lester, Barry Sloane, Patton Oswalt, Vivienne Acheampong, Gwendoline Christie, Jenna Coleman, Ferdinand Kingsley, Stephen Fry, Asim Chaudhry, Sanjeev Bhaskar, Razane Jammal, Ruairi O'Connor, Freddie Fox, Clive Russell, Laurence O'Fuarain, Ann Skelly, Douglas Booth, Jack Gleeson, Indya Moore, e Steve Coogan.

I titoli degli episodi

Ecco i titoli delle puntate in arrivo su Netflix in streaming e in che modo saranno suddivise.

Volume 1 (3 Luglio)

Capitolo 1: "Season of Mists"

Capitolo 2: "The Ruler of Hell"

Capitolo 3: "More Devils Than Vast Hell Can Hold"

Capitolo 4: "Brief Lives"

Capitolo 5: "The Song of Orpheus"

Capitolo 6: "Family Blood"

Volume 2 (24 Luglio)

Capitolo 7: "Time and Night"

Capitolo 8: "Fuel for the Fire"

Capitolo 9: "The Kindly Ones"

Capitolo 10: "Long Live the King"

Capitolo 11: "A Tale of Graceful Ends"

Episodio Speciale Bonus (31 Luglio)