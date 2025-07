The Sandman 2: il teaser del Volume 2 anticipa la minaccia che incombe sulle Terre del sogno

Netflix ha condiviso online il teaser ufficiale del Volume 2 dell'ultimo capitolo di The Sandman, in arrivo dal 24 luglio.

La stagione 2 ha debuttato da pochi giorni in streaming, ottenendo con i primi sei episodi un'accoglienza positiva, raggiungendo quota del 75% di pareri favorevoli su Rotten Tomatoes, seppur non all'altezza della prima.

Cosa mostra il nuovo teaser di The Sandman 2

Nel teaser del Volume 2 si vedono le conseguenze di quanto accaduto nelle puntate precedenti, con il protagonista ora alle prese con un pericolo che incombe sulle Terre del sogno e nuovi timori nei confronti delle Benevole.

Nel video promozionale della stagione 2 di The Sandman, inoltre, Johanna Constantine sembra avere un ruolo più importante e centrale rispetto alla storia raccontata tra le pagine, apparendo accanto a Sogno.

Ecco il video promozionale:

La sinossi della stagione 2 della serie Netflix

La trama ufficiale dell'ultimo capitolo dello show tratto dall'opera di Neil Gaiman, realizzata con Sam Kieth e Mike Dringenberg, anticipa: "Dopo una riunione fatale con la sua famiglia, Sogno degli Eterni (Tom Sturridge) deve affrontare una decisione impossibile dopo l'altra nel tentativo di salvare sé stesso, il suo regno e il mondo della veglia dalle conseguenze epiche dei suoi errori passati. Per rimediare, Sogno dovrà affrontare amici e nemici di lunga data, dèi, mostri e mortali. Ma il cammino verso il perdono è pieno di colpi di scena inaspettati, e la vera assoluzione potrebbe costargli tutto. Basata sull'amata serie a fumetti DC vincitrice di premi, la seconda stagione di The Sandman racconterà l'intero arco narrativo di Sogno fino alla sua emozionante conclusione".

Sandman 2: un'immagina della nuova stagione

La serie è stata co-ideata dallo stesso Neil Gaiman, il cui coinvolgimento nella stagione 2 è stato limitato a causa delle accuse di molestie e violenza sessuale che gli erano state rivolte.

Il cast della seconda stagione è composto da The Sandman è composto da Tom Sturridge, Kirby Howell-Baptiste, Mason Alexander Park, Donna Preston, Esmé Creed-Miles, Adrian Lester, Barry Sloane, Patton Oswalt, Vivienne Acheampong, Gwendoline Christie, Jenna Coleman, Ferdinand Kingsley, Stephen Fry, Asim Chaudhry, Sanjeev Bhaskar, Razane Jammal, Ruairi O'Connor, Freddie Fox, Clive Russell, Laurence O'Fuarain, Ann Skelly, Douglas Booth, Jack Gleeson, Indya Moore e Steve Coogan.