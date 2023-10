The Sandman 2: casting in corso per i ruoli di Ade, Persefone ed Euridice

A quanto pare, si cercando gli interpreti per i ruoli di Ade, Persefone ed Euridice, ecco quali storie potrebbero attenderci nella seconda stagione di The Sandman.

La lavorazione della seconda stagione di The Sandman, che aveva preso il via a giugno, è stata costretta allo stop per via dello sciopero degli attori. Adesso, con la risoluzione positiva dell'agitazione degli sceneggiatori SAG-AFTRA, Neil Gaiman può riprendere a lavorare sulla serie Netflix in attesa del riavvio delle riprese.

Secondo What's On Netflix, sarebbe attualmente in corso il casting per i ruoli di Ade, Persefone ed Euridice. Questo rumor, insieme a ciò che abbiamo visto in alcune recenti foto dal set, sembrerebbe lasciare pochi dubbi sul fatto che la seconda stagione coprirà The Song of Orpheus oltre a Season of Mists e Brief Lives.

Nei fumetti, la storia di Orfeo si svolge più o meno allo stesso modo del mito greco, con il figlio di Morfeo e Calliope che viaggia negli inferi per implorare Ade e Persefone di restituirgli il suo amore ucciso Euridice. Tuttavia, quando Orfeo viene fatto a pezzi dalle Menadi, continua a vivere in forma di testa mozzata. Senza entrare troppo nei dettagli, il ricongiungimento di Sogno con suo figlio dopo secoli è ciò che alla fine mette in moto i capitoli finali della storia.

Cerchiamo di capire insieme che cosa aspettarci dalla seconda stagione di The Sandman. A fianco del protagonista Tom Sturridge, il cast vede Kirby Howell Baptiste nei panni di Morte, Boyd Holbrook in quelli del Corinzio, Donna Preston è Disperazione, Stephen Fry è Gilbert, Mason Alexander Park è Desiderio, Charles Dance interpreta il mago oscuro Roderick Burgess e Sanjeeve Bhaskar è Cain. Joely Richardson sarà Ethel Cripps, mentre David Thewlis si calerà nei panni di suo figlio John Dee, alias Dr. Destiny.