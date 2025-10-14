The Running Man: Stephen King ha visto il film ed ecco cosa ne pensa

Non nuovo agli entusiasmi per gli adattamenti tratti dalle sue opere, Stephen King ha commentato l'esito di The Running Man nel giorno di uscita del nuovo trailer del thriller di Edgar Wright, in arrivo nei cinema italiani il 13 novembre distribuito da Eagle Pictures.

Su X, Stephen King ha condiviso la sua reazione alla pellicola, adattamento del suo romanzo L'uomo in fuga, pubblicato nel 1982, scrivendo: "L'ho visto ed è fantastico. Un DIE HARD per i nostri tempi. Un'avventura emozionante che accontenta tutti".

Che cosa ci aspetta al cinema con The Running Man?

Protagonista della pellicola diretta da Edgar Wright è la star Glen Powell, qui nei panni di Ben Richards, che partecipa a una gara in cui deve sopravvivere mentre è braccato da killer professionisti, il tutto con lo scopo di salvare la figlia malata. Richards viene braccato per 30 giorni e deve sopravvivere a ogni avversità per vincere la somma necessaria a curare la figlia.

Non passa inosservato, nel post di Stephen King, il paragone con il film d'azione Die Hard, hit con Bruce Willis divenuto un punto di riferimento per i fan del genere. Probabilmente lo scrittore vuole anticipare il contenuto del nuovo adattamento ad alto tasso adrenalinico che potrebbe accontentare un po' tutti, ma questo lo scopriremo dopo la visione.

In precedenza King si era detto deluso dal precedente adattamento de L'uomo in fuga, L'implacabile, diretto da Paul Michael Glazer nel 1987 e interpretato da Arnold Schwarzenegger, spiegando che_ non aveva molto in comune con il romanzo". Da grande fan di Stephen King, Edgar Wright ha gioito quando il Re del Brivido ha approvato i cambiamenti rispetto al finale originale con entusiasmo. "Ero molto curioso di sapere come avresti affrontato il finale e penso che tu abbia fatto un ottimo lavoro"_ ha dichiarato King.