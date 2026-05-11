The Running Man stasera su Sky: trama e cast del thriller distopico con Glen Powell

Stasera lunedì 11 maggio 2026 arriverà in prima TV il film The Running Man, diretto da Edgar Wright e tratto dal romanzo di Stephen King che l'autore aveva pubblicato con il nome d'arte di Richard Bachman.

Il thriller con star Glen Powell sarà disponibile su Sky Cinema Uno, anche in formato 4K, in streaming su NOW e on demand.

La Trama: una corsa contro il tempo

The Running Man, di cui potete leggere la nostra recensione, è il programma televisivo più seguito al mondo: un reality show estremo in cui i concorrenti, chiamati "Runner", devono rispettare una sola regola per restare vivi: fuggire per 30 giorni, in diretta TV, braccati da killer professionisti, detti "Cacciatori", mentre il pubblico, incollato agli schermi, esulta a ogni esecuzione.

Ben Richards (Powell) non è un eroe. È un uomo qualunque, costretto a una scelta impossibile: entrare nel gioco per salvare la figlia malata. A convincerlo è Dan Killian (Josh Brolin), il carismatico e spietato produttore dello spettacolo, maestro nel trasformare la sofferenza in spettacolo, la paura in share, la morte in intrattenimento. Ma Ben non segue il copione e diventa un idolo del pubblico, facendo aumentare i dati di ascolto. La situazione porta così a rendere il gioco ancora più rischioso.

The Running Man: Glenn Powell in un frame

Chi sono gli interpreti di The Running Man

Glen Powell - Ben Richards

David Zayas - Richard Manuel

Lee Pace - Evan McCone

Sean Hayes - Gary Greenbacks

Josh Brolin - Dan Killian

Debi Mazar - Amore Americano

Colman Domingo - Bobby T

William H. Macy - Molie

Michael Cera - Elton Perrakis

Emilia Jones - Amelia Williams

Il retroscena sull'epilogo diverso dal libro

Il regista Edgar Wright ha spiegato il motivo per cui il film non porta sullo schermo il finale originale del romanzo scritto da Stephen King: "Non abbiamo mai avuto intenzione di portare sul grande schermo l'epilogo del libro. E direi che c'è, ovviamente, un parallelo con il mondo reale che è diventato realtà dopo che è stato pubblicato, e quindi penso che sarebbe stato piuttosto di cattivo gusto realizzare il finale del romanzo. Penso per ovvi motivi".

The Running Man: Glenn Powell e Josh Brolin

Il filmmaker ha proseguito: "Sapevamo fin dall'inizio, ancora prima di iniziare il lavoro sul trattamento, che non lo avremmo fatto. E l'idea era di compiere delle allusioni sul fatto che si tratta di qualcosa per cui lo incastreranno".

Wright ha sottolineato: "Non voglio svelare troppo parlando di come finiscono il libro o il film, ma non avremmo avuto lo stesso fuoco, ma forse avremmo potuto mantenere la stessa scintilla della rivoluzione. Quella era l'idea. Si tratta di qualcosa che mantiene lo stesso elemento legato alla vendetta, ma ha inoltre una sfumatura più speranzosa, come l'inizio di un nuovo movimento".

Perché non perderlo:

Il thriller distopico può contare su un cast davvero stellare guidato da Powell, la cui carriera continua a essere in una fase di ascesa dopo successi come Top Gun: Maverick. Tra gli interpreti ci sono anche apprezzati interpreti come Josh Brolin, Colman Domingo, Lee Pace, e William H. Macy.

The Running Man, inoltre, propone una storia caratterizzata da un ritmo sfrenato e una colonna sonora trascinante.

Dove vedere The Running Man in tv e in streaming

Il film arriverà in prima TV lunedì 11 maggio alle 21:15 su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW. Su Sky il film sarà disponibile on demand anche in 4K per i clienti Sky Q via satellite o Sky Glass con pacchetto Sky Cinema e con servizio opzionale Sky HD 4K/Sky Ultra HD attivo.

The Running Man è inoltre disponibile su altre piattaforme di streaming come Prime Video e Apple TV.