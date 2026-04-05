The Running Man in 4K UHD: steelbook e tanti extra per l'adattamento più fedele a Stephen King

Ogni film tratto da romanzi o racconti di Stephen King porta con sé un'attesa particolare. Il romanzo Un uomo in fuga, scritto dal re del brivido nel lontano 1982 con lo pseudonimo di Richard Bachman, aveva già avuto un primo adattamento per il grande schermo nel 1987, L'implacabile con Arnold Schwarzenegger. Adesso invece, The Running Man diretto da Edgar Wright, è un thriller distopico sicuramente più fedele al materiale originale e allo spirito del romanzo, e per questo apprezzato dai fan dello scrittore nonostante i deludenti risultati al botteghino.

Glenn Powell in una scena di The Running Man

Lo stesso regista Wright era rimasto deluso dal film con Schwarzenegger, e ha voluto con tutte le sue forze realizzare un'opera dal tono più oscuro e cupo, diciamo orwelliano, per cogliere anche la critica sociale che permea il romanzo, con l'uso di violenti game show come strumento di controllo e distrazione di massa. Non a caso la collaborazione con Stephen King è stata fondamentale per realizzare il nuovo The Running Man con Glen Powell protagonista. A dimostrazione della riuscita dell'operazione il trattamento riservato al film per l'homevideo, con Plaion che ha appena rilasciato un'uscita prestigiosa non solo sul piano tecnico con la codifica 4K UHD, ma anche sul piano collezionistico, visto che il film è presentato in una sfiziosa steelbook che al suo interno ha il solo disco 4K pieno zeppo anche di extra.

Il video 4K esalta le atmosfere distopiche e l'estetica visiva del film

La steelbook 4K di The Running Man

E per analizzare l'edizione di The Running Man rilasciata da Plaion Pictures, partiamo proprio da un video 4K UHD decisamente accattivante che riesce a catturare in modo efficace le atmosfere distopiche della storia e l'estetica visiva del film. Le immagini devono giostrarsi fra presentazioni luccicanti e vicoli disperati, luci intermittenti e colori intensi, anfratti bui ed esplosioni improvvise: ebbene tutto questo viene riprodotto in maniera efficace: il quadro è sempre pulito e compatto, il dettaglio è tagliente e appena un po' più morbido in condizioni di oscurità, ma le varie ambientazioni sono sempre ricche di particolari.

Interno ed esterno della steelbook di The Running Man

Sotto l'aspetto cromatico, il video presenta colori molto vivaci, si sente il peso di HDR e Dolby Vision per rendere più brillanti, intense e quasi febbrili le tonalità, soprattutto quelle rossastre, mentre il nero è sempre profondo e compatto. In definitiva un video che con le sue caratteristiche ha il pregio di far vivere in qualche modo le sensazioni disperate di un sistema oppressivo e malsano.

Pericoli in vista per Glenn Powell ed Emilia Jones

Audio italiano avvincente ma il Dolby Atmos inglese è su un altro pianeta

Josh Brolin in una scena del film

Sul fronte audio, la traccia italiana si ferma purtroppo a un Dolby Digital 5.1, che è sicuramente di buon livello e consente di godersi sicuramente la spettacolarità e l'azione del film, soprattutto grazie a una separazione dei canali molto curata con voci ben posizionate sullo spazio ed effetti che coinvolgono i surround e il sub. Però di fronte al Dolby Atmos inglese è una traccia che nelle frenetiche sequenze di azione sembra quasi piatta, perché quella originale è esplosiva e sprigiona decisamente più potenza ed energia fra vetri che si frantumano, spari, esplosioni e ritmi da game-show. In questo caso, grazie anche alla verticalità, lo spettatore è completamente immerso nella vicenda tanto da essere quasi preda di vertigini.

Gli extra: commento audio e oltre due ore e mezza di approfondimenti

Colman Doming è il presentatore dello show

Il timore di non avere extra visto il solo disco 4K presente nell'edizione, è presto svanito. Anzi, i contenuti speciali sono davvero tanti, ben due ore e mezza di materiale oltre al commento audio del regista Edgar Wright, del protagonista Glen Powell e dello sceneggiatore Michael Bacall. I numerosi contributi filmati partono da The Hunt begins (11') con cast e troupe che ricostruiscono il classico di Stephen King in un'avventura adrenalinica e moderna, poi The Hunters and the Hunted (16') con focus sui personaggi che animano il game show senza regole, fatto di sopravvivenza, strategia e spettacolo. Si prosegue con Welcome to The Running Man - Designing the World (17') sulla scenografia e lo stile retro-futuristico del film, a seguire Surviving the Game: Shooting The Running Man (28') sulla realizzazioni delle scene più spettacolari tra acrobazie e combattimenti.

La rabbia di Glenn Powell in The Running Man

Troviamo poi The Running Man commercials (2') con gli spot pubblicitari del game-show, The Running Man Show(4') sul programma, le sue sigle e le sue regole, quindi The Runners - Self Tapes (14') con le autopresentazioni dei concorrenti disperati. C'è poi la sezione Others Network Shows con Speed ​​The Wheel (2'), game show satirico ambientato nel mondo del programma, e The Americanos (8'), altro fittizio show televisivo distopico. A seguire The Apostle (4') con clip dalla serie ambientata nello stesso universo di The Running Man, quindi Stunts compilation (2') sulle acrobazie più pericolose e poi ancora Hair, make-up and costume test (26') su trucco e abiti prima di entrare in scena. Per chiudere 11 minuti di scene eliminate ed estese (11') e una serie di trailer e spot digitali per un totale di 8 minuti.