The Rookie: North, il legame con la serie madre sarà fortissimo: ecco chi tornerà oltre a Nathan Fillion

The Rookie: North avrà fin dall'inizio un rapporto molto stretto con la serie da cui nasce. ABC ha fissato il debutto dello spinoff con Jay Ellis per il 6 gennaio 2027, lo stesso giorno in cui prenderà il via la nona stagione di The Rookie, costruendo così una serata interamente dedicata al franchise.

I due show saranno infatti trasmessi uno dopo l'altro il mercoledì e condivideranno molto più della semplice collocazione in palinsesto. Nathan Fillion, Melissa O'Neil ed Eric Winter sono già attesi nello spinoff e i crossover non sembrano destinati a rimanere un evento isolato.

L'idea di Alexi Hawley è infatti quella di mantenere le due serie costantemente in contatto, lasciando ai personaggi la possibilità di muoversi tra Los Angeles e il nuovo scenario del Pacific Northwest. Ma cosa sappiamo sulla serie?

Non solo Nathan Fillion, in The Rookie: North arrivano anche Lucy e Tim

Una scena di The Rookie

La presenza di Nathan Fillion nello spinoff era già nota: John Nolan comparirà infatti nel pilot di The Rookie: North. Al New York Comic Con, però, è arrivata la conferma che non sarà l'unico personaggio della serie madre a fare il salto nel nuovo show.

Alexi Hawley ha annunciato che anche Melissa O'Neil ed Eric Winter, rispettivamente Lucy Chen e Tim Bradford, appariranno in The Rookie: North. Il loro coinvolgimento rende subito più chiaro il progetto: lo spinoff avrà una sua storia e un nuovo protagonista, ma resterà strettamente collegato a The Rookie.

E i crossover non dovrebbero fermarsi a queste prime apparizioni. Hawley aveva già anticipato l'intenzione di realizzare due o tre episodi crossover per stagione, così da far incontrare con una certa regolarità i personaggi delle due serie.

Anche la programmazione è stata pensata in questa direzione. Dal 6 gennaio, The Rookie andrà in onda alle 21.00 e The Rookie: North subito dopo, alle 22.00. Una collocazione che permetterà ad ABC di proporre i due titoli come un unico blocco e, soprattutto, di rendere ancora più naturale il passaggio da una serie all'altra.

Chi è Alex Holland, il protagonista di The Rookie: North

Jay Ellis in una scena di Escape Room

Al centro dello spinoff ci sarà Alex Holland, interpretato da Jay Ellis. Il personaggio condivide con John Nolan un punto di partenza simile: anche lui decide di intraprendere la carriera in polizia in età adulta, dopo aver vissuto una vita completamente diversa.

Il contesto, però, cambia. The Rookie: North sarà ambientato nel Pacific Northwest, con riprese previste a Vancouver, e dovrebbe spostare il franchise verso scenari meno urbani rispetto alla Los Angeles della serie madre.

Nel primo teaser, Alex descrive il suo nuovo percorso come qualcosa che gli era mancato per anni: la possibilità di fare finalmente un lavoro capace di avere un significato concreto. È una motivazione che richiama da vicino quella che aveva spinto Nolan a cambiare vita all'inizio di The Rookie, ma inserita in un ambiente differente.

Nel cast figurano anche Chris Sullivan, Janet Montgomery, Froy Gutierrez, Mya Lowe e Malik Watson. A loro si aggiungerà Andy Allo, che avrà un ruolo ricorrente nei panni di Brooke, una giovane specializzanda del pronto soccorso destinata a creare rapidamente un legame con Alex.

La strategia ABC per allargare il franchise

Lanciare le due serie nello stesso giorno non è una scelta casuale. ABC punta chiaramente a trasformare The Rookie in un franchise più ampio, seguendo una strategia già utilizzata in passato da diversi network: affiancare lo show principale allo spinoff per facilitare crossover e passaggi di pubblico.

Un esperimento simile era già stato tentato con The Rookie: Feds, inizialmente programmato in una serata diversa e poi accostato alla serie madre.

Questa volta, però, il collegamento appare molto più strutturato fin dall'inizio. The Rookie: North arriverà il 6 gennaio 2027, nello stesso giorno della nona stagione di The Rookie, e Nathan Fillion, Melissa O'Neil ed Eric Winter saranno soltanto i primi nomi chiamati a fare da ponte tra i due mondi.