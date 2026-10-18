The Rookie 8 stasera su Rai 2, anticipazioni: la rete criminale e la caccia al piromane romantico

Domenica 18 ottobre su Rai 2 arrivano gli episodi La rete e La maledizione di The Rookie 8. Nolan affronta un'indagine delicata, mentre gli agenti danno la caccia a un incendiario e Celina teme per Miles.

Stasera, domenica 18 ottobre, su Rai 2 sono in programma due nuovi episodi dell'ottava stagione di The Rookie, il quinto e il sesto, intitolati rispettivamente La rete e La maledizione. Le puntate porteranno sullo schermo nuove indagini, operazioni delicate e sviluppi nelle vicende personali dei protagonisti. Ecco tutte le anticipazioni di The Rookie 8.

The Rookie le anticipazioni del 18 ottobre

Torna l'appuntamento con The Rookie, la serie televisiva poliziesca che segue le avventure degli agenti del Dipartimento di Polizia di Los Angeles, alle prese con indagini complesse, operazioni rischiose e sfide personali. Al centro della storia c'è John Nolan, che dopo aver cambiato vita per inseguire il sogno di diventare poliziotto, continua a confrontarsi con i pericoli e le responsabilità del suo lavoro.

Episodio 5: La rete, la trama

Nell'episodio La rete, la squadra guidata da Garza si trova a indagare su un sofisticato sistema di comunicazione di nuova generazione: una rete telefonica privata utilizzata da organizzazioni criminali e gruppi terroristici per sottrarsi ai controlli delle autorità.

Melissa O'Neil (nel ruolo di Lucy Chen) ed Eric Winter (nel ruolo di Tim Bradford)

John Nolan e Aaron Thorsen vengono coinvolti in una rischiosa operazione sul campo, che potrebbe rivelarsi decisiva per il buon esito delle indagini. Gli agenti dovranno affrontare una situazione delicata, nella quale ogni dettaglio potrebbe fare la differenza.

Parallelamente, Wesley Evers è impegnato nella preparazione del discorso con cui intende ufficializzare la propria candidatura alla carica di Procuratore. Un passaggio importante per il suo futuro professionale, mentre proseguono gli impegni legati alla campagna elettorale.

Episodio 6: La maledizione, la trama

Nel sesto episodio, intitolato La maledizione, Celina Juarez è tormentata dai sensi di colpa per aver permesso che Miles fosse colpito da quella che considera una vera e propria maledizione. Da quel momento, infatti, il giovane sembra essere perseguitato da una serie di incidenti, alimentando le preoccupazioni della collega.

Nel frattempo, la squadra è impegnata nella caccia a un misterioso piromane romantico, responsabile di incendi appiccati utilizzando allestimenti a tema sentimentale. L'atmosfera di San Valentino si trasforma così in un nuovo caso da risolvere: gli agenti dovranno individuare il responsabile e fermarlo prima che possa provocare ulteriori danni.

Richard T. Jones (nei panni del Sergente Wade Grey) e Nathan Fillion (nei panni dell'Agente John Nolan)

Anche la vita sentimentale dei protagonisti trova spazio nella puntata. Lucy Chen e Tim Bradford sono alle prese con la ricerca del regalo perfetto per San Valentino, in un momento che potrebbe offrire nuovi spunti sul loro rapporto.

Intanto, prosegue la raccolta fondi per la candidatura di Wesley Evers alla carica di Procuratore. Tra indagini, incidenti misteriosi e questioni personali, il dipartimento di polizia di Los Angeles dovrà affrontare una giornata tutt'altro che ordinaria.

The Rookie 8, il cast principale

L'ottava stagione di The Rookie vede il ritorno di diversi volti storici della serie, affiancati dai personaggi introdotti nelle stagioni più recenti. Ecco i principali attori e i rispettivi ruoli: