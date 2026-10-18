The Rookie 8 stasera su Rai 2, anticipazioni: la rete criminale e la caccia al piromane romantico

Stasera, domenica 18 ottobre, su Rai 2 sono in programma due nuovi episodi dell'ottava stagione di The Rookie, il quinto e il sesto, intitolati rispettivamente La rete e La maledizione. Le puntate porteranno sullo schermo nuove indagini, operazioni delicate e sviluppi nelle vicende personali dei protagonisti. Ecco tutte le anticipazioni di The Rookie 8.
The Rookie le anticipazioni del 18 ottobre
Torna l'appuntamento con The Rookie, la serie televisiva poliziesca che segue le avventure degli agenti del Dipartimento di Polizia di Los Angeles, alle prese con indagini complesse, operazioni rischiose e sfide personali. Al centro della storia c'è John Nolan, che dopo aver cambiato vita per inseguire il sogno di diventare poliziotto, continua a confrontarsi con i pericoli e le responsabilità del suo lavoro.
Episodio 5: La rete, la trama
Nell'episodio La rete, la squadra guidata da Garza si trova a indagare su un sofisticato sistema di comunicazione di nuova generazione: una rete telefonica privata utilizzata da organizzazioni criminali e gruppi terroristici per sottrarsi ai controlli delle autorità.
John Nolan e Aaron Thorsen vengono coinvolti in una rischiosa operazione sul campo, che potrebbe rivelarsi decisiva per il buon esito delle indagini. Gli agenti dovranno affrontare una situazione delicata, nella quale ogni dettaglio potrebbe fare la differenza.
Parallelamente, Wesley Evers è impegnato nella preparazione del discorso con cui intende ufficializzare la propria candidatura alla carica di Procuratore. Un passaggio importante per il suo futuro professionale, mentre proseguono gli impegni legati alla campagna elettorale.
Episodio 6: La maledizione, la trama
Nel sesto episodio, intitolato La maledizione, Celina Juarez è tormentata dai sensi di colpa per aver permesso che Miles fosse colpito da quella che considera una vera e propria maledizione. Da quel momento, infatti, il giovane sembra essere perseguitato da una serie di incidenti, alimentando le preoccupazioni della collega.
Nel frattempo, la squadra è impegnata nella caccia a un misterioso piromane romantico, responsabile di incendi appiccati utilizzando allestimenti a tema sentimentale. L'atmosfera di San Valentino si trasforma così in un nuovo caso da risolvere: gli agenti dovranno individuare il responsabile e fermarlo prima che possa provocare ulteriori danni.
Anche la vita sentimentale dei protagonisti trova spazio nella puntata. Lucy Chen e Tim Bradford sono alle prese con la ricerca del regalo perfetto per San Valentino, in un momento che potrebbe offrire nuovi spunti sul loro rapporto.
Intanto, prosegue la raccolta fondi per la candidatura di Wesley Evers alla carica di Procuratore. Tra indagini, incidenti misteriosi e questioni personali, il dipartimento di polizia di Los Angeles dovrà affrontare una giornata tutt'altro che ordinaria.
The Rookie 8, il cast principale
L'ottava stagione di The Rookie vede il ritorno di diversi volti storici della serie, affiancati dai personaggi introdotti nelle stagioni più recenti. Ecco i principali attori e i rispettivi ruoli:
- Nathan Fillion - John Nolan
- Melissa O'Neil - Lucy Chen
- Eric Winter - Tim Bradford
- Alyssa Diaz - Angela Lopez
- Richard T. Jones - Wade Grey
- Mekia Cox - Nyla Harper
- Shawn Ashmore - Wesley Evers
- Lisseth Chavez - Celina Juarez
- Deric Augustine - Miles Penn
- Bridget Regan - Monica Stevens
- Jenna Dewan - Bailey Nune