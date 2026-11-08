The Rookie 8 stasera su Rai 2: due nuovi episodi tra omicidi, segreti e decisioni inaspettate

Due nuovi episodi su Rai 2 tra una rapina finita male, l'omicidio di un insegnante e nuove sfide per gli agenti di Los Angeles. Bailey affianca Jace, mentre Celina cambia reparto.

Stasera, domenica 8 novembre, The Rookie 8 torna su Rai 2 con due nuovi episodi in onda dalle 21:00. Le indagini degli agenti di Los Angeles si intrecciano con un omicidio misterioso, una rapina particolarmente pericolosa e importanti cambiamenti nella vita professionale di alcuni protagonisti. Bailey dovrà affiancare una nuova recluta, mentre Celina sarà chiamata ad affrontare una sfida delicata nella nuova unità investigativa.

The Rookie 8, anticipazioni dell'8 novembre

Bailey affiancherà la giovane recluta Jace in un intervento che si trasformerà in una corsa contro il tempo, mentre Celina si occuperà dell'omicidio di un insegnante entrando nell'unità Persone Scomparse. Intanto, Wesley e Sean prenderanno una decisione importante per il loro futuro professionale.

A mente fredda: Bailey affianca Jace

Nel primo episodio della serata, intitolato A mente fredda (The Thinker), Bailey torna al suo precedente incarico. Il capitano Fossett le affida un compito importante: affiancare Jace, una nuova recluta giovane e particolarmente brillante.

Nathan Fillion nei panni dell'agente John Nolan

Quello che inizialmente sembra un normale intervento di soccorso si trasforma rapidamente in una situazione ad alto rischio. Bailey e Jace si ritrovano infatti a dover salvare la vita a un uomo gravemente ferito, rimasto coinvolto in una rapina e braccato dagli stessi complici. Per i due agenti comincia così una corsa contro il tempo, nella quale ogni decisione potrebbe rivelarsi determinante.

Parallelamente, arrivano novità anche sul fronte personale e professionale degli altri protagonisti. Wesley rinuncia alla candidatura come Procuratore e decide di tornare a esercitare la professione di avvocato difensore. Seth, invece, cerca di rientrare nel Dipartimento, ma il suo tentativo non va a buon fine nonostante abbia superato il test del poligrafo.

Persone scomparse: un omicidio misterioso e nuove sfide per Celina

A seguire, il secondo episodio dell'8 novembre, dal titolo Persone scomparse (Tiger Bear), porta al centro della trama un caso particolarmente inquietante: l'omicidio di un insegnante in una scuola frequentata da Dash. Le indagini si sviluppano tra testimonianze false, rapporti complicati e segreti che rischiano di venire a galla.

Intanto, Tim si procura un veicolo altamente tecnologico per prendere parte più attivamente alle operazioni sul campo. Per Celina arriva invece un cambiamento professionale significativo: la giovane agente viene trasferita all'unità investigativa Persone Scomparse.

Lisseth Chavez nel ruolo dell'ufficiale Celina Juarez

La determinazione non le manca, ma dovrà imparare a gestire meglio il proprio entusiasmo. Durante un'indagine, infatti, Celina ha rischiato seriamente la vita e questa esperienza potrebbe costringerla a rivedere il proprio modo di affrontare i casi. Novità anche per Wesley e Sean che, dopo alcuni contrasti con Vivian, decidono di lasciare il loro incarico per aprire uno studio indipendente.

The Rookie - Ottava stagione: Cast principale (attori e personaggi)