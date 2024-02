The Rookie 5 stasera su Rai 2: trama e cast degli episodi di venerdì 2 febbraio, finale di stagione

Questa sera su Rai 2 tre nuovi episodi di The Rookie 5 con Nathan Fillion: ecco la trama e il cast delle puntate inedite in onda il 2 febbraio

Stasera, 2 febbraio 2024, alle 21:20 su Rai 2, in prima serata torna The Rookie 5. Questa settimana, in prima visione assoluta in Italia, andranno in onda gli ultimi tre episodi della quinta stagione della serie poliziesca con protagonista Nathan Fillion, Ecco la trama e il cast di quello che vedremo.

The Rookie: sinossi della serie

Nathan Fillion, noto per il suo coinvolgimento in altre serie di grande successo come Castle e Firefly, è John Nolan, il rookie più anziano del dipartimento di polizia di Los Angeles. La trama è incentrata sulla decisione di Nolan di abbandonare la sua vita tranquilla per inseguire il sogno di diventare un membro delle forze dell'ordine.

Le puntate di stasera venerdì 2 febbraio

Questa sera vanno in onda tre episodi della serie che ci guidano all'esplosivo finale della quinta stagione. The Rookie ha ottenuto il rinnovo per una sesta stagione. Inoltre, il plauso del pubblico ha generato uno spin-off intitolato The Rookie: Feds.

Episodio 20 - Dinamiche sospette

A Tim arriva una richiesta di aiuto da parte di Isabel, la sua ex moglie che è molto preoccupata per Dara, la giovane figlia di Frank Teska, un trafficante che Isabel ha fatto arrestare molti anni prima.

Il padre sta per uscire di prigione e le dinamiche famigliari potrebbero rivelarsi pericolose per la ragazza. Nolan e Harper, invece, devono salvare Randy che, come sempre, si è cacciato nei guai: questa volta è rimasto incastrato in un caso di omicidio.

Episodio 21 - Copertura rischiosa

Mentre Lucy è impegnata in un'attività di infiltrazione sulle tracce di Frank Teska, Aaron dà una mano ai casi di cui si occupa Lopez che dovrebbe già essere in maternità. Nolan e Celina invece cercano di dare un'identità a una vittima di cui è stato trovato prima il busto e poi una gamba.

Episodio 22 - Sotto assedio (Finale di stagione)

Alcuni individui mascherati sparano ad Aaron e feriscono Celina, a cui, prima di fuggire, pronunciano un indovinello con la raccomandazione di ricordarlo bene. Mentre Aaron lotta tra la vita e la morte, Nolan e gli altri agenti cercano di trovare la soluzione di un enigma che sembrerebbe risalire a molti anni prima.

L'enigma risalirebbe a una rappresentazione teatrale di un poema che parla di vendetta. Chi c'è dietro tutto questo? Un personaggio misterioso tiene le fila di questa operazione con l'intento di distrarre la polizia dal suo vero obiettivo.

Interpreti e personaggi

Dove vedere The Rookie 5

The Rookie 5 andrà in onda stasera venerdì 2 febbraio su Rai 2 in prima serata alle 21:20 e si potrà seguire anche in live streaming su RaiPlay, dove sarà disponibile anche nella sezione on demand.