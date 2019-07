The Red Sea Diving Resort: Chris Evans nel trailer del film Netflix

Chris Evans è protagonista del trailer del film Netflix The Red Sea Diving Resort.

Dopo essersi lasciato alle spalle (per sempre?) il ruolo di Captain America, Chris Evans affronta una storia vera nei panni di un agente israeliano che negli anni Ottanta era a capo di un'operazione segreta del Mossad, collaborando con un improbabile team di spie che cercano di far entrare illegalmente nel Sudan degli ebrei perseguitati in Etiopia utilizzando una struttura turistica deserta come copertura. L'Arous Holiday Village, costruito negli anni Settanta da alcuni imprenditori italiani, era la location utilizzata per l'operazione chiamata "Operazione Fratelli".

Nel cast di The Red Sea Diving Resort ci sono anche Haley Bennett, Alessandro Nivola, Michael Kenneth Williams, Michiel Huisman, Greg Kinnear, e Ben Kingsley. Il film approderà su Netflix il 31 luglio. A firmare regia e sceneggiatura è Gideon Raff.

Prossimamente vedremo Chris Evans in Knives Out, thriller diretto da Rian Johnson. Da domani Chris Evans interverrà al San Diego Comic-Con 2019 per partecipare agli eventi Marvel in programma. Forse emergerà qualche anticipazione sul futuro del divo nell'MCU.