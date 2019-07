The Red Sea Diving Resort, su Netflix in streaming da oggi!

Luglio è finito ma il catalogo di Netflix si fa sempre più ricco: ad arrivare in streaming oggi è The Red Sea Diving Resort, l'action crime con Chris Evans, diretto dall'ideatore della serie tv Homeland.

The Red Sea Diving Resort è stato scritto e diretto da Gideon Raff: al centro della storia ci sarà un agente israeliano che negli anni Ottanta era a capo di un'operazione segreta del Mossad, collaborando con un improbabile team di spie che cercano di far entrare illegalmente nel Sudan degli ebrei perseguitati in Etiopia utilizzando una struttura turistica deserta come copertura. L'Arous Holiday Village, costruito negli anni Settanta da alcuni imprenditori italiani, era la location utilizzata per l'operazione chiamata "Operazione Fratelli".

The Red Sea Diving Resort: Chris Evans in un'immagine del film

Nel cast del film ci sono anche Haley Bennett, Alessandro Nivola, Michael Kenneth Williams, Michiel Huisman, Greg Kinnear, e Ben Kingsley. Tra i prossimi progetti di Evans c'è l'attesissimo Knives Out, il nuovo film di Rian Johnson, già autore di Star Wars VIII: al centro della trama c'è quello che accade quando una riunione di famiglia finisce in tragedia e sulla scena del crimine arrivano due detective che cercando di fare chiarezza sulla morte del patriarca (Christopher Plummer). Nel cast anche Daniel Craig, Jamie Lee Curtis, Michael Shannon, Ana de Armas, Toni Collette, Don Johnson e Katherine Langford. Il film arriverà nei cinema americani, distribuito da Lionsgate, a partire dal 27 novembre

