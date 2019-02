The Red Sea Diving Resort: Netflix distribuirà il film con Chris Evans

The Red Sea Diving Resort è il nuovo film con protagonista Chris Evans e Netflix ha conquistato i diritti per la distribuzione internazionale del progetto che è stato scritto e diretto da Gideon Raff, già autore di Homeland. Al centro della storia ci sarà un agente israeliano che negli anni Ottanta era a capo di un'operazione segreta del Mossad, collaborando con un improbabile team di spie che cercano di far entrare illegalmente nel Sudan degli ebrei perseguitati in Etiopia utilizzando una struttura turistica deserta come copertura. L'Arous Holiday Village, costruito negli anni Settanta da alcuni imprenditori italiani, era la location utilizzata per l'operazione chiamata "Operazione Fratelli".

Nel cast del film ci sono anche Haley Bennett, Alessandro Nivola, Michael Kenneth Williams, Michiel Huisman, Greg Kinnear, e Ben Kingsley.

Evans, nel mese di aprile, ritornerà sul grande schermo con Avengers: Endgame, l'atteso cinecomic diretto dai fratelli Russo che racconterà la fine dello scontro con il malvagio Thanos e dovrebbe rappresentare l'addio dell'attore all'iconico ruolo di Captain America.