The Purge: il teaser trailer della stagione 2 della serie tv

Svelato il teaser trailer della seconda stagione di The Purge, serie tv ispirata al fenomeno horror La notte del giudizio.

USA Network ha deciso di mettere in produzione una serie di nuovi episodi dedicato a raccontare la distopia thriller di un'America in lotta con la criminalità. La seconda stagione di The Purge arriverà negli USA in aututnno, a distribuire The Purge in Italia è Amazon Prime Video, come potete leggere nella nostra recensione della prima stagione di The Purge.

La notte del giudizio: cinque cose che (forse) non sapete sul fenomeno horror

La seconda stagione di The Purge vede l'arrivo nel cast di Derek Luke, Max Martini, Paola Nuñez e Joel Allen. Ecco le descrizioni dei loro personaggi.

Derek Luke sarà Marcus Moore, professionista di successo con una moglie amorevole e una bella casa la cui vita perfetta viene sconvolta quando un assassino irrompe nella sua casa durante la notte del giudizio.

Max Martini sarà Ryan Grant, che ha trascorso un anno preparandosi per organizzare un colpo durante la notte del giudizio insieme alla sua gang.

Paola Nuñez sarà Esme Carmona, impiegata presso il centro di sicurezza NFFA che dedica l'esistenza a scovare crimini con l'ausilio degli strumenti digitali.

Joel Allen sarà Ben, membro di una confraternita proveniente da una famiglia borghese la cui vita cambierà per sempre quando esce per la prima volta durante la notte del giudizio.

The Purge: una scena con Fiona Dourif

Basato sulla serie dei film di successo prodotti dalla Blumhouse Productions, The Purge si sviluppa nell'arco temporale di 12 ore in cui tutti i reati, compreso l'omicidio, sono legali. La serie ha come protagonisti principali Gabriel Chavarria (East Los High), Lili Simmons (Ray Donovan), Jessica Garza (Six), Amanda Warren (The Leftovers), Colin Woodell (Unsane), Hannah Anderson (New Mutants) e tra i personaggi ricorrenti troviamo Lee Tergesen (Oz), con William Baldwin (Backdraft) e Fiona Dourif (Maledizione di Chucky).

La serie è ambientata in un'America irreale, governata da un partito politico totalitario, e narra le storie di diversi personaggi di una piccola città apparentemente non collegati tra loro. Quando l'orologio si ferma, ogni personaggio è costretto a fare i conti con il proprio passato mentre cerca di sopravvivere alla notte del giudizio.