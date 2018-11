I film e le serie tv in streaming della settimana, da The Purge a Babbo Natale!

Da poco è iniziata una settimana ricca di tantissimi nuovi contenuti in streaming sulle piattaforme digitali più diffuse: come sempre noi di Movieplayer.it vi segnaliamo con il nostro speciale video i film e le serie tv più interessanti, tra cui questa settimana spiccano Sinatra e Qualcuno salvi il Natale.

Il 21 novembre è subito giornata ricchissima per gli spettatori. Amazon Prime Video propone Coldplay: A Head Full of Dreams: il doc è diretto da Mat Whitecross - regista di Supersonic, l'acclamato documentario degli Oasis del 2016 - che ha incontrato i quattro amici del college a Londra, prima ancora che formassero la band. Sin dalla prima prova in una camera studentesca, Whitecross era presente per catturare la loro musica e le loro relazioni e da allora ha diretto molti dei video più iconici dei Coldplay. Sempre il 21 novembre sbarca su Tim Vision Sinatra: ambientata interamente a Napoli, la serie - diretta da Pepsy Romanoff e Jansen&Rodriguez - è un noir dove vedremo Gue Pequeno coinvolto in un misterioso rapimento al termine di un suo concerto.

Il 22 novembre è ora di Netflix e del suo nuovo contenuto originale dal titolo Qualcuno salvi il Natale. Il film racconta la storia di Kate e Teddy Pierce, un fratello e una sorella che, all'arrivo di Babbo Natale (Kurt Russell) durante la vigilia, vogliono scattargli una foto. Il loro piano si trasforma però in un viaggio inaspettato che molti bambini potrebbero solo sognare. Dopo aver sorvegliato di nascosto Babbo Natale e averlo visto arrivare, si nascondono nella sua slitta, causando un incidente che rischia di rovinare il Natale. Nel corso di una notte avventurosa, Kate e Teddy lavorano con Babbo Natale - come nessuno l'ha mai visto prima - e i suoi fedeli elfi per salvare il Natale, prima che sia troppo tardi.

Il 23 novembre, infine, è il momento di The Purge, la serie tv tratta dalla saga de La notte del giudizio, finalmente disponibile su Amazon Prime Video anche nella versione italiana. Lo show è ambientato in un'America irreale, governata da un partito politico totalitario, e narra le storie di diversi personaggi di una piccola città apparentemente non collegati tra loro. Quando l'orologio si ferma, ogni personaggio è costretto a fare i conti con il proprio passato mentre cerca di sopravvivere alla notte del giudizio.

