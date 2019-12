The Purge: Ethan Hawke guest star del finale della seconda stagione

Ethan Hawke ritornerà nel mondo di The Purge in occasione dell'episodio finale della seconda stagione della serie!

Ethan Hawke tornerà nel mondo di The Purge, dopo essere stato il protagonista del film arrivato nelle sale nel 2013, in occasione del finale della seconda stagione della serie tv legata la franchise.

USA Network ha infatti annunciato che la star riprenderà il ruolo di James Sandin, al centro del lungometraggio, in occasione della puntata intitolata 7:01 AM che andrà in onda sugli schermi americani martedì 17 dicembre.

Un comunicato dell'emittente annuncia: Ethan Hawke, la star di The Purge, sarà nuovamente James Sandin nel finale della seconda stagione della serie. Il personaggio è il venditore di sistemi di sicurezza del film originale in cui cercava di proteggere la sua famiglia da chi si era introdotto nella sua casa durante una nottata andata storta.

La puntata mostrerà con un flahback degli eventi ambientati una settimana prima della prima notte in cui ogni crimine è commesso, mostrando i primi test legati ai sistemi di sicurezza. Nell'episodio Esme, Ryan, Marcus e Ben lottano per la propria vita e per salvare le persone amate.

James Sandin, grazie al sistema di sicurezza che verrà mostrato nelle prime fasi dello sviluppo e della creazione, era diventato ricco. In questa stagione di The Purge, disponibile in Italia grazie ad Amazon Prime Video, si era inoltre mostrata la persona che aveva registrato il messaggio legato all'inizio del periodo in cui ogni crimine è concesso.