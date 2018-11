The Purge: la serie ispirata a La notte del giudizio rinnovata per una seconda stagione

The Purge, serie tv ispirata al fenomeno horror La notte del giudizio, è stata rinnovata per una seconda stagione. USA Network ha deciso di mettere in produzione una serie di nuovi episodi dedicato a raccontare la distopia thriller di un'America in lotta con la criminalità.

"USA Network è orgoglioso di ospitare l'iconico franchise The Purge" ha dichiarato Chris McCumber, presidente di Entertainment Networks per NBCUniversal Cable Entertainment. "La partnership con il team creativo composto da Jason Blum, Blumhouse Television e Universal Pictures ha trasformato The Purge in un successo nel passaggio dal cinema alla tv, non vediamo l'ora di proseguire l'esplorazione di questa mitologia nella seconda stagione."

The Purge ha avuto un ottimo seguito di pubblico ed è attualmente il dramma cable con gli ascolti più alti, gode di una media di 2,3 milioni di spettatori, 1,2 milioni dei quali sono adulti nella fascia 18-49.

"James DeMonaco ci è riuscito di nuovo: la storia coinvolgente che ha creato nella prima stagione di The Purge ha colpito il pubblico nel profondo" ha dichiarato Jason Blum. "Siamo eccitati all'idea di imbarcarci nella seconda stagione e non vediamo l'ora di offrire di nuovo la visione di James ai fan di The Purge."

Basato sulla serie dei film di successo prodotti dalla Blumhouse Productions, The Purge si sviluppa nell'arco temporale di 12 ore in cui tutti i reati, compreso l'omicidio, sono legali. La serie ha come protagonisti principali Gabriel Chavarria (East Los High), Lili Simmons (Ray Donovan), Jessica Garza (Six), Amanda Warren (The Leftovers), Colin Woodell (Unsane), Hannah Anderson (New Mutants) e tra i personaggi ricorrenti troviamo Lee Tergesen (Oz), con William Baldwin (Backdraft) e Fiona Dourif (Maledizione di Chucky).

La serie è ambientata in un'America irreale, governata da un partito politico totalitario, e narra le storie di diversi personaggi di una piccola città apparentemente non collegati tra loro. Quando l'orologio si ferma, ogni personaggio è costretto a fare i conti con il proprio passato mentre cerca di sopravvivere alla notte del giudizio.

A distribuire The Purge in Italia è Amazon Prime Video.

