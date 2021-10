The Purge 6: Jason Blum conferma che vorrebbe produrre un nuovo film della saga

Jason Blum non ha escluso la produzione di The Purge 6, pur ammettendo che non c'è alcuna certezza della realizzazione del sequel.

The Purge 6 potrebbe essere realizzato: il produttore Jason Blum ha infatti svelato che non esclude la produzione di un nuovo lungometraggio della saga.

La scelta legata all'eventuale continuazione dovrà però essere presa dal creatore James DeMonaco e, per ora, non c'è alcuna conferma riguardante le sue intenzioni.

Jason Blum, intervistato da ComicBook, ha parlato del potenziale sesto capitolo di La notte del giudizio - The Purge dichiarando: "Non ho una risposta più sicura, ma direi che è sicuramente una possibilità".

Il produttore ha voluto chiarire: "Non verrà realizzato sicuramente, ma non c'è nemmeno la certezza che non lo faremo. Semplicemente non lo abbiamo ancora deciso. So che DeMonaco ha uno script".

Blum ha ribadito: "Non l'ho ancora letto, ma so che lo ha scritto e sarebbe certamente divertente girare un altro capitolo".

DeMonaco, durante la promozione di La notte del giudizio per sempre, aveva ammesso: "La situazione dell'America in cui stiamo entrando in Purge 6 non è quella in cui stiamo vivendo, è stata modificata in modo unico. E stiamo entrando in questa versione molto cambiata". Se verrà realizzato il sesto film, inoltre, sarà ambientato 10-15 anni dopo The Forever Purge e tra i personaggi dovrebbe esserci Leo, interpretato da Frank Grillo.