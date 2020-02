The Punisher: svelata la trama per un film proposto alla Marvel e mai realizzato

L'idea per un film basato su The Punisher, che lo sceneggiatore Adam G. Simon aveva proposto alla Marvel.

The Punisher: la prima foto di Jon Bernthal in costume

Lo sceneggiatore americano Adam G. Simon ha svelato la sua idea per un film basato su The Punisher, che aveva proposto alla Marvel. Come riportato dal sito Comicbook.com, Simon aveva contattato la Casa delle Idee per un progetto cinematografico che avrebbe avuto lo stesso livello di violenza di Logan - The Wolverine, senza le restrizioni dei film precedenti o anche della serie Netflix realizzata tra il 2017 e il 2019.

Ecco la sua idea: "Frank Castle è pienamente consapevole della minaccia rappresentata dai supereroi e dai cattivi. Decide di uccidere colui che è direttamente responsabile di tutte le morti civili, avendo riunito queste armi di distruzione di massa: Nick Fury. Solo che qualcuno si sta servendo di Frank, e quando lui lo scopre è costretto a fuggire, insieme a Fury, braccato da tutti."

The Punisher: una foto del protagonista Jon Bernthal

Frank Castle, alias il Punitore, è un noto antagonista (talvolta antieroe) dell'universo Marvel: veterano del Vietnam, è impazzito quando uno scontro tra gang criminali ha portato alla morte della moglie e dei figli, e da allora ha come missione l'uccisione di tutti i malviventi che gli capitano a tiro, una filosofia che lo ha portato più volte a scontrarsi con i vari eroi della Casa delle Idee (fu inizialmente introdotto nei fumetti come avversario di Spider-Man). Al cinema ha avuto le fattezze di Dolph Lundgren, Thomas Jane e Ray Stevenson, rispettivamente nel 1989, 2004 e 2008, ma la versione più apprezzata dai fan è stata quella di Netflix, con il volto di Jon Bernthal, prima nella seconda stagione di Daredevil nel 2016 e poi nella serie The Punisher tra il 2017 e il 2019. Come tutte le altre produzioni Marvel realizzate per la piattaforma di streaming, lo show è stato cancellato, e non ci sono attualmente informazioni su un ingresso del personaggio nei film del Marvel Cinematic Universe.