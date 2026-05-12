The Punisher: One Last Kill ha una scena post-credits?

Domani su Disney+ uscirà The Punisher: One Last Kill e, dopo le prime reazioni entusiastiche, i fan non vedono l'ora di ritrovare Frank Castle nell'MCU.

L'ultima volta che abbiamo visto Frank Castle è stato mentre evadeva dalla prigione improvvisata di Wilson Fisk nel finale della prima stagione di Daredevil: Rinascita. L'antieroe non è apparso nella seconda stagione, ma ha già in programma la sua prossima apparizione in Spider-Man: Brand New Day, in uscita a luglio.

The Punisher: One Last Kill: Jon Bernthal in una scena dello speciale

The Punisher: One Last Kill contiene una scena post-credits?

Sebbene sia una storia in gran parte autonoma, sappiamo che molti di voi spereranno in una scena post-crediti con un cameo importante o qualche anticipazione su ciò che accadrà in seguito. Tuttavia, possiamo già rispondere a una domanda senza spoiler: l'ultima Marvel Special Presentation ha in serbo qualche sorpresa quando scorreranno i titoli di coda?

No, The Punisher: One Last Kill non avrà alcuna scena dopo i titoli di coda. Al termine della storia compare una schermata con il titolo, ma non c'è nulla né durante né dopo i titoli di coda. Lo speciale dura 48 minuti con i titoli di coda e circa 44 minuti senza.

The Punisher: One Last Kill: Jon Bernthal in un momento del film

La storia più cruda e complessa sul Punisher

Di recente, Jon Bernthal ha definito The Punisher: One Last Kill "la versione più psicologicamente complessa e più oscura di Punisher che vedrete".

Ha quindi aggiunto: "Credo che sia ciò che vogliono i fan. L'ho scritto con l'aiuto di Nick Koumalatsos, che è un Marine Raider e una persona incredibile, che ha scritto un libro sul proprio dolore, sulla propria lotta contro la disperazione e sul suo percorso di rinascita. È stato un onore enorme. È anche produttore del progetto. Cody Alford, un altro Marine Raider, e Colton Hill, un berretto verde, erano sul set".

Cosa racconta The Punisher: One Last Kill

Al momento, la trama completa non è stata svelata, ma le informazioni disponibili indicano una storia molto cupa e introspettiva incentrata su Frank Castle, che tenta di abbandonare definitivamente la sua vita di violenza e vendetta. Questo proposito, però, viene presto infranto quando una nuova minaccia lo costringe a tornare in azione, trascinandolo ancora una volta in un ciclo di brutalità da cui sembra impossibile uscire.

La narrazione punta molto sul conflitto interiore del personaggio, mostrando un Frank tormentato dai traumi e dai fantasmi del passato, mentre si avvicina a quella che viene presentata come una possibile "ultima missione", capace di ridefinire il suo destino.