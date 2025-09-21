Spider-Man: Brand New Day, Jon Bernthal mostra il nuovo look barbuto e muscoloso del Punitore nel film Marvel

Jon Bernthal ha condiviso sui social un'immagine che dovrebbe ritrarlo mentre si trova sul set di Spider-Man: Brand New Day, co-produzione Marvel Studios/Sony Pictures.

L'attore tornerà nel ruolo di Frank Castle, già interpretato nella serie tv The Punisher, dopo aver debuttato nel Marvel Cinematic Universe in Daredevil: Rinascita con Charlie Cox.

Le prossime apparizioni di Frank Castle

Il vigilante tornerà in uno Special Presentation in arrivo su Disney+ nel 2026 mentre è probabile il suo ritorno in Daredevil: Rinascita e il suo ruolo in Spider-Man: Brand New Day sarà molto importante.

Jon Bernthal in una scena di The Punisher

Nella trama del film, pare che Frank Castle decida di prendere di mira dei criminali dotati di superpoteri, scontrandosi con Spider-Man. Jon Bernthal ha condiviso sui social l'immagine del suo fisico scolpito e del volto barbuto che avrà Frank Castle probabilmente in Brand New Day.

L'affetto di Jon Bernthal per il personaggio di The Punisher

"Tengo moltissimo a Frank" ha confessato Bernthal "sono davvero grato di avere l'opportunità di raccontare la storia che penso i fan meritino [a proposito di Special Presentation] "Stiamo dando tutto e stiamo cercando di raccontare una storia di Frank Castle che non tradisca il pubblico".

In merito allo Special Presentation, Jon Bernthal sottolinea: "Sarà cupo; Frank non ha alcun interesse a uscire dall'oscurità. Non sarà facile. Non so se questo sia il tono Netflix, ma sarà quello. Non sarà un Punisher alleggerito, ve lo prometto".

Destin Daniel Cretton è alla regia del nuovo film Spider-Man: Brand New Day, con Tom Holland nel cast nel ruolo di Peter Parker/Spider-Man, Jon Bernthal nel ruolo di Frank Castle/The Punisher, Mark Ruffalo, Zendaya, la star di Stranger Things Sadie Sink, Michael Mando, Tramell Tillman, Liza Colón-Zayas e forse anche la star di Piccole donne e Black Widow Florence Pugh, secondo alcune voci inclusa tra i protagonisti dopo aver partecipato a Eternals di Chloé Zhao.