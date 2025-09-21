Spider-Man: Brand New Day, Jon Bernthal mostra il nuovo look barbuto e muscoloso del Punitore nel film Marvel

Jon Bernthal ha condiviso sui social un'immagine che dovrebbe ritrarlo mentre si trova sul set di Spider-Man: Brand New Day, co-produzione Marvel Studios/Sony Pictures.
L'attore tornerà nel ruolo di Frank Castle, già interpretato nella serie tv The Punisher, dopo aver debuttato nel Marvel Cinematic Universe in Daredevil: Rinascita con Charlie Cox.
Le prossime apparizioni di Frank Castle
Il vigilante tornerà in uno Special Presentation in arrivo su Disney+ nel 2026 mentre è probabile il suo ritorno in Daredevil: Rinascita e il suo ruolo in Spider-Man: Brand New Day sarà molto importante.
Nella trama del film, pare che Frank Castle decida di prendere di mira dei criminali dotati di superpoteri, scontrandosi con Spider-Man. Jon Bernthal ha condiviso sui social l'immagine del suo fisico scolpito e del volto barbuto che avrà Frank Castle probabilmente in Brand New Day.
L'affetto di Jon Bernthal per il personaggio di The Punisher
"Tengo moltissimo a Frank" ha confessato Bernthal "sono davvero grato di avere l'opportunità di raccontare la storia che penso i fan meritino [a proposito di Special Presentation] "Stiamo dando tutto e stiamo cercando di raccontare una storia di Frank Castle che non tradisca il pubblico".
In merito allo Special Presentation, Jon Bernthal sottolinea: "Sarà cupo; Frank non ha alcun interesse a uscire dall'oscurità. Non sarà facile. Non so se questo sia il tono Netflix, ma sarà quello. Non sarà un Punisher alleggerito, ve lo prometto".
Destin Daniel Cretton è alla regia del nuovo film Spider-Man: Brand New Day, con Tom Holland nel cast nel ruolo di Peter Parker/Spider-Man, Jon Bernthal nel ruolo di Frank Castle/The Punisher, Mark Ruffalo, Zendaya, la star di Stranger Things Sadie Sink, Michael Mando, Tramell Tillman, Liza Colón-Zayas e forse anche la star di Piccole donne e Black Widow Florence Pugh, secondo alcune voci inclusa tra i protagonisti dopo aver partecipato a Eternals di Chloé Zhao.