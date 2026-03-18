Spider-Man: Brand New Day, primo sguardo a Punisher in attesa del trailer

In attesa del primo full trailer di Spider-Man: Brand New Day, in arrivo nelle prossime ore, un marketing agguerritissimo sta lanciando uno dei film della nuova stagione più attesi dai fan. E le prime microclip del trailer offrono uno sguardo fugace, ma dettagliato a Punisher.

Due clip separate mostrano il ritorno di Jon Bernthal nei panni di Frank Castle, alias Punisher, mettendo in evidenza i suoi metodi spietati mentre, a bordo del suo furgone da battaglia, si scontra con lo Spider-Man di Tom Holland.

Tom Holland sul set di Spider-Man: Brand New Day

Cosa accade a Punisher nelle anticipazioni del trailer?

Una microclip dell'atteso trailer diffusa sui social media mostra Punisher al volante del suo furgone puntare dritto su Spider-Man. Nella sequenza, condivisa da @onyourm__ark, Frank Castle usa il suo iconico Battle Van per prima cosa per schiantarsi contro Spider-Man senza rallentare, mentre quest'ultimo finisce sul cofano. Pur conservando il suo look rude, il personaggio interpretato da Jon Bernthal viene mostrato senza la sua caratteristica barba.

Un'altra clip, condivisa da @spider_verse.id, mostra quella che sembra essere una mitragliatrice Gatling che spara contro Spider-Man mentre lui si dondola tra i palazzi. Non si capisce se a impugnarla sia il Punitore, ma sembra essere compatibile con il suo furgone blindato.

Le clip diffuse sui social seguono il ritorno ufficiale di Jon Bernthal nella serie MCU Daredevil: Rinascita, dove il ciclo del personaggio si è già concluso. Ora, Jon Bernthal apparirà in Spider-Man: Brand New Day per poi avere uno speciale Marvel interamente incentrato su Punisher.

Quale sarà il legame tra Spider-Man: Brand New Day e lo speciale su Punisher?

L'anno scorso, Jon Bernthal ha parlato delle apparizioni di Punisher in Brand New Day e nello speciale Marvel spiegando di essersi concentrato sull'autenticità del personaggio in entrambi i progetti.

"Più o meno nello stesso periodo, uscirà anche uno speciale su Punisher, che credo sarà il Punisher più adrenalinico che abbiate mai visto", ha dichiarato a ScreenRant. "Ciò che era davvero importante per me, per Tom Holland e per Destin Daniel Cretton, è credere che Punisher potesse uscire dal set di Spider-Man e poter entrare in quello dello speciale, e credo che ci siamo riusciti".

La storia di Spider-Man: Brand New Day sarà ambientata quattro anni dopo gli eventi di Spider-Man No Way Home. Mentre Peter Parker è uscito dal mirino dei media, Spider-Man continua a operare al massimo delle sue capacità, proteggendo New York nell'anonimato che il suo costume finalmente gli garantisce grazie all'incantesimo di Doctor Strange. Il suo pattugliamento di routine cambia quando una serie di crimini insoliti lo trascina in una serie di eventi molto più complessa delle normali minacce di strada ed è proprio qui, nel sottobosco metropolitano, che il suo cammino si intreccia con quello di Punisher.

Spider-Man: Brand New Day arriverà nei cinema a luglio.