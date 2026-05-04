The Punisher, Jon Bernthal svela il nuovo look di Frank Castle ai fan

Il personaggio del Punitore sta per fare ritorno in uno special Marvel, dopo che lo avevamo lasciato alla fine della prima stagione di Daredevil: Rinascita. Lo rivedremo anche nel nuovo film su Spider-Man

Manca poco più di una settimana all'uscita di The Punisher: One Last Kill su Disney+, e Jon Bernthal ne ha quindi approfittato per pubblicare su Instagram una nuova foto dal dietro le quinte.

L'attore ha condiviso con i fan una nuova immagine che lo ritrae nei panni di Frank Castle, svelando così il suo nuovo look nei panni del personaggio Marvel, che aveva lasciato alla fine della prima stagione di Daredevil: Rinascita.

Un look più grezzo per il Punisher della Marvel

L'attore ha commentato il post scrivendo: "Ti basta una brutta giornata per diventare come me", proprio come l'antieroe disse una volta a Daredevil. Potrebbe essere un indizio su ciò che attende Matt Murdock nel finale della seconda stagione di Daredevil: Rinascita che arriverà in streaming questa settimana?

Non ci rimane altro da fare se non aspettare e vedere cosa accadrà, ma il nuovo Special Presentation dei Marvel Studios è in programma in anteprima il 5 maggio presso il MCCS Camp Pendleton Theater & Training Center. Ciò significa che presto potrebbero uscire online le prime reazioni al progetto.

Cosa racconta Punisher: One Last Kill in arrivo su Disney+

Al momento, la trama completa non è stata svelata, ma le informazioni disponibili indicano una storia molto cupa e introspettiva incentrata su Frank Castle, che tenta di abbandonare definitivamente la sua vita di violenza e vendetta. Questo proposito, però, viene presto infranto quando una nuova minaccia lo costringe a tornare in azione, trascinandolo ancora una volta in un ciclo di brutalità da cui sembra impossibile uscire.

La narrazione punta molto sul conflitto interiore del personaggio, mostrando un Frank tormentato dai traumi e dai fantasmi del passato, mentre si avvicina a quella che viene presentata come una possibile "ultima missione", capace di ridefinire il suo destino.

Quando esce in streaming lo special sul Punisher

Lo speciale The Punisher: One Last Kill arriverà su Disney+ il 12 maggio prossimo, una settimana dopo la conclusione della seconda stagione di Daredevil: Rinascita sulla piattaforma.