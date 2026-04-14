Spider-Man: Brand New Day, questa teoria spiega perché Punisher e Peter lottano nel trailer

Secondo alcune nuove indiscrezioni, potrebbe essere trapelato il motivo per cui Peter Parker e Frank Castle non sono alleati nel prossimo film dei Marvel Studios

Quando i Marvel Studios e la Sony hanno diffuso il trailer di Spider-Man: Brand New Day, è saltato subito all'occhio dei fan che Peter Parker e Frank Castle, aka The Punisher, sono tutt'altro che alleati, anzi se le danno di santa ragione.

Ora, una nuova indiscrezione o teoria, chiamatela come preferite, ha provato a spiegare cosa spingerebbe i due a combattere nelle immagini del trailer, chiarendo il contesto in cui si muoverà la vicenda.

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Perché Spider-Man e Punisher combattono in Brand New Day

La teoria in questione arriva direttamente dalla nota scooper MyTimeToShine, la quale sostiene di aver scoperto anche cosa porterà al ritorno di Savage Hulk e perché finirà per scontrarsi sia con Peter Parker che con Frank Castle.

Dando un senso ad alcune voci circolate in precedenza su Spider-Man: Brand New Day, la fonte scrive: "Jean Grey assumerà il controllo di Hulk e lo trasformerà in Grey Hulk". A quel punto, secondo quanto riferito, la potente telepatica "lo costringerà a combattere contro Spider-Man e Punisher".

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Jean Grey è davvero al centro di questo piano malvagio?

Quando incontreremo Jean Grey nell'MCU, sembra che avrà una certa propensione a controllare le menti. Il motivo per cui costringerebbe Hulk a combattere contro i suoi compagni eroi rimane per noi un mistero, soprattutto perché questo la mette sotto una luce piuttosto malvagia. Ancora una volta, siamo costretti a chiederci se l'intera narrazione su "Jean Grey" sia un enorme depistaggio da parte dei Marvel Studios, soprattutto perché non ha ancora molto senso che l'icona degli X-Men faccia il suo debutto in un film di Spider-Man.

Tuttavia, se Jean è influenzata o controllata dal Dipartimento di Controllo dei Danni, non possiamo escludere la possibilità che non sia esattamente se stessa quando si svolgeranno gli eventi di Spider-Man: Brand New Day. Una cosa che possiamo dire con certezza, però, è che la nuova alleanza di Spidey con The Punisher sarà in primo piano in questo film.

Quando esce in Italia Spider-Man: Brand New Day

Il film con Tom Holland nei panni di Peter Parker uscirà nelle sale italiane il 29 luglio 2026, con ben due giorni d'anticipo sull'uscita americana. Il film con Tom Holland è tra i titoli più attesi della stagione estiva e molto probabilmente posizionerà meglio il supereroe in vista dell'arrivo di Avengers: Doomsday a fine anno.