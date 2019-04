The Professor: nel trailer Johnny Depp interpreta un malato terminale

Svelato il trailer di The Professor, dramma che vede Johnny Depp nei panni di un professore di college che scopre di avere solo sei mesi di vita a causa di un tumore.

Richard Says Goodbye: Johnny Depp nella prima foto del film

The Professor, intitolato in precedenza Richard Says Goodbye, ha fatto preoccupare i fan durante la lavorazione per via di alcune foto di Johnny Depp magro ed emaciato per esigenze di copione. Dopo aver scoperto di avere un tumore in stadio terminale Richard (Depp), il professore protagonista della storia, annuncia la notizia ai suoi cari e decide di cambiare stile di vita e metodo di insegnamento. Come se non bastasse, oltre alla malattia l'uomo deve fare i conti anche con l'infedeltà della moglie.

Oltre a Johnny Depp, fanno parte del cast anche Danny Huston, Rosemarie DeWitt, Zoey Deutch, Devon Terrell e Odessa Young.

La sceneggiatura e la regia sono curate da Wayne Roberts.

È tutto un trucco: da Johnny Depp a Christian Bale, quando le star si imbruttiscono sul set

L'uscita italiana di The Professor è fissata per il 30 aprile.

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!