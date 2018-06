Johnny Depp, l'ultima foto dell'attore sui social preoccupa i fan

I fan di Johnny Depp si sono dimostrati molto preoccupati dopo aver visto le ultime foto dell'attore 54enne, molto pallido e molto magro. La star dei Pirati dei Caraibi è quasi irriconoscibile nelle foto caricate dalle ammiratrici russe che l'hanno incontrato al Four Seasons Hotel di San Pietroburgo, dove l'attore stava per suonare a un concerto con la sua band, i The Hollywood Vampires.

Johnny Depp magrissimo. La foto che spaventa i fan https://t.co/yLeYJh2jw5 pic.twitter.com/aNuip1H4ZY — ROMA S.P.Q.R. (@Roma__SPQR) 2 giugno 2018

Johnny Depp magro e scavato sembra una di quelle rockstar nel bel mezzo di un tour esagerato. Non a caso con lui in giro per il mondo ci sono Alice Cooper e Joe Perry. #JohnnyDepp @hollywoodvamps #HollywoodVampires @alicecooper @JoePerry pic.twitter.com/0HYbJbjGFb — Paolo Giordano (@IlPaoloGiordano) 2 giugno 2018

Negli ultimi mesi Depp è finito sotto i riflettori per le diverse accuse che gli sono state rivolte dalla ex moglie Amber Heard, oltre alla polemica per la sua partecipazione a Animali fantastici. Per quanto riguarda i prossimi progetti, l'attore sarà il protagonista del film City of Lies, in arrivo nei cinema americani il 7 settembre, in cui si affronta il mistero legato alla morte di Notorious B.I.G.. Il regista Brad Furman si è occupato del progetto tratto dal romanzo scritto da Randall Sullivan.

