The Post, la storia vera che ha ispirato il film

The Post trae ispirazione da una storia vera: la pellicola parla del febbrile dibattito a proposito della pubblicazione di informazioni top-secret, definite Pentagon Papers, da parte del Washington Post nel 1971. Nel film Meryl Streep interpreta la leggendaria editrice Katharine Graham e Tom Hanks assume il ruolo del burbero ma brillante direttore esecutivo Ben Bradlee.

The Post: Matthew Rhys in una scena del film

Le 'Carte del Pentagono' sono dei documenti segreti di 7000 pagine che presentano uno studio approfondito sulle strategie e i rapporti del governo federale con il Vietnam. I documenti in seguito vennero copiati da Daniel Ellsberg, venduti e pubblicati per la prima volta sul New York Times e in seguito sul Washington Post.

I documenti hanno rivelato che gli Stati Uniti avevano segretamente ampliato la portata delle loro azioni nella guerra del Vietnam con i bombardamenti della vicina Cambogia e del Laos, con delle incursioni costiere sul Vietnam del Nord e con molteplici attacchi dei Marines: niente di tutto questo fu riportato dai media mainstream.

Ellsberg, dopo aver consegnato i documenti alla Graham, fu inizialmente accusato di cospirazione, spionaggio e furto di proprietà del governo. Le accuse in seguito furono archiviate: dopo l'inizio delle indagini sullo scandalo Watergate si comprese che la Casa Bianca aveva illegalmente tentato di screditare Ellsberg.

The Post: Tom Hanks e Meryl Streep in una scena

In seguito alle vicende narrate in The Post la Graham e il redattore Bradlee, che avevano già sperimentato le difficoltà relative alla pubblicazione dei Pentagon Papers, appoggiarono immediatamente i rapporti investigativi dei due reporter del Post che consegnarono loro la storia del Watergate, pubblicandoli quando quasi nessun'altra agenzia di stampa aveva il coraggio di farlo.