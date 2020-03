The Post: stasera su Rai3 il film con Tom Hanks e Meryl Streep

Va in onda stasera su Rai3 The Post, il film diretto da Steven Spielberg che racconta di un momento importante nella storia della stampa, con Tom Hanks e Meryl Streep.

Va in onda stasera su Rai3 alle 21:15 The Post, il film del 2017 diretto da Steven Spielberg, candidato nel 2018 a ben due premi Oscar (per il miglior film e per la miglior attrice), con protagonisti Tom Hanks e Meryl Streep.

La storia di The Post è quella, vera, di un importante momento nella storia della stampa e soprattutto della libertà di stampa. Nel giugno del 1971 i principali quotidiani degli Stati Uniti, tra cui il "New York Times" e il "Washington Post", presero posizione in favore del diritto all'informazione, dando conto all'opinione pubblica americana su alcuni documenti del Pentagono e rivelando segreti governativi di quattro decenni di storia.

Katherine Graham (Meryl Streep), prima editrice del Washington Post, e Ben Bradleee (Tom Hanks), il direttore della testata, formano una squadra di giornalisti chiamata a sostenere la libertà di espressione contro il tentativo senza precedenti dell'amministrazione Nixon di limitare il Primo Emendamento.