The Politician 2, su Netflix in streaming da oggi

The Politician 2 arriva su Netflix in streaming a partire da oggi 19 giugno: disponibili tutti gli episodi della seconda stagione con Ben Platt!

The Politician 2 arriva su Netflix in streaming a partire da oggi: disponibili tutti gli episodi della seconda stagione, in cui continueremo a scoprire la storia di Payton, il ragazzo la cui ambizione è arrivare alla Casa Bianca.

Il protagonista dello show è l'attore Ben Platt che interpreta il ruolo di Payton Hobart, un ambizioso studente che vive a Santa Barbara, California, e fin dall'età di sette anni ha deciso che sarebbe diventato presidente degli Stati Uniti. Nella seconda stagione l'ex teenager sarà in corsa per diventare senatore a New York, scontrandosi così con Dede Standish (Judith Light), che sembra destinata a essere rieletta anche grazie all'esperienza del capo del suo staff, Hadassah Gold (Bette Midler). Payton, che continua a puntare alla Casa Bianca, deve quindi decidere che tipo di politico vuole essere pur di ottenere il successo, anche se questo potrebbe voler dire far venire alla luce segreti, menzogne e relazioni fisse.

The Politician: una foto della seconda stagione

La serie, di cui abbiamo parlato nella nostra recensione di The Politician viene descritta come un progetto con un'atmosfera tra umorismo nero e satira leggera, offrendo al pubblico una nuova prospettiva su ciò che è veramente necessario per essere un politico. Nel cast, oltre al protagonista Ben Platt, ci sono anche Gwyneth Paltrow, Jessica Lange, Zoey Deutch, Lucy Boynton, Bob Balaban, David Corenswet, Julia Schlaepfer, Laura Dreyfuss, Theo Germaine, Rahne Jones, e Benjamin Barrett.

