The Plane: Mike Colter sarà il protagonista del sequel ambientato su una nave

Sembra proprio che l'accoglienza generale nei confronti di The Plane, l'ultima fatica di Gerard Butler, condurrà a un sequel intitolato Ship. In base a quanto riportato da Deadline, il prossimo film verrà guidato da Mike Colter, trovando Jean-François Richet come produttore esecutivo insieme a MadRiver Pictures, Di Bonaventura Pictures e G-BASE Productions. Sarà The Veterans (società di vendita internazionale) a discutere il progetto con gli acquirenti all'European Film Market.

The Plane: Mike Colter in una foto

Il seguito di The Plane si concentrerà su Louis Gaspare interpretato da Mike Colter in precedenza, che abbiamo visto combattere al fianco Brodie Torrance (Gerard Butler) per salvare i passeggeri di un aereo da varie minacce e pericoli (per maggiori approfondimenti vi rimandiamo alla nostra recensione del film).

La storia di questo seguito (sempre tramite Deadline) riprenderà da dove si era interrotta il racconto con al centro Gaspare, con il legionario che scompare nelle giungle dell'isola di Jolo. Dopo una resa dei conti con la milizia locale, Gaspare riesce a requisire un peschereccio e fuggire dalle Filippine. Ma il circo mediatico che circonda il volo 119 ha messo in evidenza il suo profilo pubblico, rendendolo oggetto di una caccia all'uomo internazionale. Così, per sparire dai radar, l'uomo salta a bordo di una nave mercantile nell'Asia orientale diretta in Sud Africa. Mentre si prepara per un lungo viaggio, il clandestino scopre che la nave oceanica trasporta merci e viene utilizzata per un giro di traffico di esseri umani e la sua fuga si trasformerà in una vera e propria missione di soccorso.

The Plane, Gerard Butler ha avuto un incidente con l'acido fosforico: "Mi sentivo bruciare vivo"

È interessante notare che la notizia del sequel è arrivata mentre The Plane è ancora nei cinema, anche se sembra sapere il fatto suo sia in termini d'incassi che d'accoglienza da parte della critica specializzata.