Robert Downey Jr. ha chiesto a Gerard Butler di realizzare altri film di Attacco al potere

Gerard Butler ha un fan molto famoso che, a quanto pare, ama profondamente i film di Attacco al potere: durante la promozione del suo nuovo film, intitolato The Plane, l'attore ha rivelato che Robert Downey Jr. gli ha inviato un'e-mail per dirgli che è un fan della saga quando il primo capitolo è uscito nelle sale cinematografiche nel lontano 2013.

"Robert Downey Jr. mi scrisse la mail più bella di sempre dopo l'uscita di Attacco al potere - Olympus Has Fallen. Mi disse: 'Abbiamo davvero bisogno di film come questo. È quel tipo di film che la gente andava a vedere quando vivevo a New York da bambino e urlava contro lo schermo, lanciava oggetti, applaudiva ed era felice. E penso che questo film sia un ritorno al passato, regala emozioni e ti fa sentire connesso agli altri'", ha rivelato Butler durante un'intervista pubblicata da Uproxx.

Dopo il successo di Attacco al potere - Olympus Has Fallen sono usciti ben due sequel: Attacco al potere 2 del 2016 e Attacco al potere 3 - Angel Has Fallen. Nel luglio del 2021 la star ha citato in giudizio le case di produzione del primo film per il presunto mancato pagamento di ben 11 milioni di dollari, chiedendo un processo con giuria.

Nel giugno 2020, invece, Gerard Butler aveva dichiarato che un quarto capitolo della serie diretto da Ric Roman Waugh era in fase di sviluppo. Pochi mesi dopo è stato rivelato che la pellicola, scritta da Robert Mark Kamen e diretta sempre da Ric, si intitolerà Night Has Fallen.