Gerard Butler abbandona il set di The Plane 2 all’ultimo minuto: il film è cancellato

Una decisione dell'ultimo minuto ha convinto l'attore protagonista a lasciare definitivamente il progetto quando ormai era già tutto pronto per l'avvio della produzione del sequel

Il sequel di The Plane, che fino a questo momento era stato intitolato Ship, è stato cancellato dalla Lionsgate dopo che, secondo quanto riferito, la star Gerard Butler ha deciso di non partecipare al progetto.

Il primo film, uscito nel 2023, era andato bene al box-office, incassando circa 75 milioni di dollari a fronte di un budget di 25 milioni.

The Plane: Mike Colter e Gerard Butler in una scena del film

Perché Gerard Butler ha lasciato il set all'improvviso?

"All'ultimo minuto, Gerard [Butler] ha deciso di non voler andare avanti con il progetto e non c'è stata molta discussione al riguardo", ha dichiarato la co-star Mike Colter ai microfoni di The Direct.

Il progetto aveva un copione pronto e la produzione era a sole due settimane dall'inizio delle riprese quando è arrivata la decisione di Butler di tirarsi indietro.

The Plane: Gerard Butler e Mike Colter in una scena del film

La decisione dei produttori: perché The Plane 2 è stato cancellato

La motivazione è principalmente economica. Anche se Butler non era destinato a riprendere la parte principale nel sequel (che sarebbe stato incentrato sul personaggio di Colter), era comunque coinvolto come produttore tramite la sua casa di produzione G-BASE, il che gli dava un ruolo importante nelle decisioni creative e produttive.

"Ha semplicemente... due settimane prima, si è ritirato e noi siamo rimasti lì a cercare di capire cosa fare. E alla fine, il progetto è stato cancellato", ha aggiunto, spiegando che il sequel non si farà proprio per questo motivo.

Cosa succede ora al franchise di The Plane?

Al momento non è stata annunciata una nuova versione del sequel né un'alternativa ufficiale che sostituisca Ship. I piani originali si sono interrotti e non ci sono date o annunci ufficiali per un nuovo film collegato a The Plane.

Tecnicamente, Lionsgate e le case di produzione coinvolte (insieme allo studio di Butler, G-BASE) possono sempre decidere di ripartire con un nuovo progetto in futuro. Ma per ora non c'è nulla in sviluppo attivo.