The Pitt 2: nuove emergenze nel teaser della serie con Noah Wyle

HBO Max ha condiviso il teaser della stagione 2 di The Pitt, la serie con star Noah Wyle.

L'appuntamento per i fan del medical drama, trai progetti più apprezzati dal pubblico negli ultimi mesi, è stato fissato al mese di gennaio sugli schermi americani.

Lo show debutterà invece in Italia in esclusiva su Sky e NOW il 24 settembre.

Le prime scene di The Pitt 2

Nel video che regala le prime sequenze dei nuovi episodi di The Pitt si vedono alcune delle emergenze che verranno affrontate al Pittsburgh Trauma Medical Center.

Robby, il protagonista interpretato da Noah Wyle, sarà affiancato da Santos (Isa Briones), una nuova studentessa interpretata da Laetitia Hollard, e dal dottor Frank Langdon (Patrick Ball), al suo ritorno dal rehab.

Gli spettatori dovranno però attendere ancora piuttosto a lungo prima di vedere la seconda stagione di The Pitt, show che è stato portato sugli schermi da R. Scott Gemmill e John Wells.

Ecco il teaser:

Cosa racconta il medical drama

La serie segue i medici, gli infermieri e il personale dell'ospedale mentre affrontano in tempo reale le emergenze che avvengono ogni giorno. In The Pitt si raccontano anche le crisi personali dei protagonisti, spesso alle prese con troppi pazienti e risorse limitate.

Noah Wyle è coinvolto anche come autore e produttore esecutivo.

Il cast è composto anche da Katherine LaNasa, Tracy Ifeachor, Taylor Dearden, Patrick Ball, Isa Briones, Fiona Dourif, Supriya Ganesh, Shabana Azeez, Gerran Howell e Shawn Hatosy in veste di guest star.

La seconda stagione di The Pitt sarà ambientata durante il weekend del 4 luglio e ci sarà un salto temporale rispetto agli episodi precedenti.

La serie ha ottenuto ben 13 nomination agli Emmy, tra cui quelle come Miglior Serie Drammatica e grazie all'interpretazione di Wyle.