The Personal History Of David Copperfield: Dev Patel nel trailer del film di Armando Iannucci

Dev Patel nel trailer di The Personal History Of David Copperfield, rilettura del classico diretta da Armando Iannucci.

The Personal History of David Copperfield racconta la vita del personaggio, impegnato a orientarsi in un universo caotico alla ricerca del proprio posto del mondo. Dall'adolescenza infelice alla scoperta del dono della scrittura e della narrazione, David si trova ad affrontare eventi tragici e divertenti, ma non rinuncia mai alla sua vitalità e alla sua umanità.

L'adattamento di David Copperfield diretto da Armando Iannucci interpretato da Dev Patel vede coinvolto un super cast che comprende ci sono anche Tilda Swinton, Hugh Laurie, Aneurin Barnard, Ben Whishaw, Morfydd Clark, Anthony Welsh e Rosalind Eleazar.

La sceneggiatura è stata firmata da Iannucci insieme a Simon Blackwell.