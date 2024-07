The Penguin: Warner riattiva un sito virale lanciato con The Batman, novità in arrivo al Comic-Con

La serie, spin-off proprio di The Batman, debutterà su HBO (e in Italia su Sky) il prossimo settembre

Mancano pochi mesi al debutto di The Penguin, la nuova serie live-action della HBO che spera di recuperare la magia di The Batman del 2022. La serie spin-off ha già mostrato il suo minaccioso mondo del crimine attraverso diversi teaser trailer e ora sta impiegando una tattica che i fan conoscono già.

Nella giornata di ieri, il sito web "rataalada" di The Batman è stato aggiornato per la prima volta dopo anni, offrendo un nuovo rompicapo proprio come nel periodo precedente l'uscita del film di Matt Reeves.

Il sito web mostra una serie di messaggi istantanei tra criminali anonimi che sperano di collegarsi all'Iceberg Lounge, che nei fumetti è la base operativa del Pinguino. Il completamento dell'enigma consentirà ai fan di prenotare i pass per l'evento al San Diego Comic-Con 2024 di questo mese.

Cosa sappiamo della trama di The Penguin

Al momento dettagli sulla storia narrata nello spin-off sono ancora sconosciuti, a parte il fatto che è stato definito "il prossimo capitolo della saga di Batman di Matt Reeves". Sappiamo, però, che lo show mostrerà le dirette conseguenze delle azioni di Batman a Gotham City nel film del 2022 e che ci sarà una lotta per il trono del potere criminale lasciato vuoto dalla morte di Carmine Falcone (John Turturro).

The Penguin e Dune: Prophecy, che succede? Warner cambia ancora con le due nuove serie in arrivo

The Penguin sarà interpretato da Colin Farrell nel ruolo di Oz Cobb, Cristin Milioti nel ruolo di Sofia Falcone, Rhenzy Feliz nel ruolo di Victor Aguilar, Michael Kelly nel ruolo di Johnny Viti, Shohreh Aghdashloo nel ruolo di Nadia Maroni, Deirdre O'Connell nel ruolo di Francis Cobb, Clancy Brown nel ruolo di Salvatore Maroni, James Madio nel ruolo di Milos Grapa, Scott Cohen nel ruolo di Luca Falcone, Michael Zegen nel ruolo di Alberto Falcone, Carmen Ejogo nel ruolo di Eve Karlo e Theo Rossi nel ruolo del Dott. Julian Rush.

La serie debutterà su HBO il 19 settembre 2024. In Italia la serie approderà su Sky e in streaming in esclusiva su Now.