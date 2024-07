The Penguin e Dune: Prophecy, che succede? Warner cambia ancora con le due nuove serie in arrivo

Nuovo cambio di strategia annunciato da Warner per le due serie in arrivo la prossima stagione televisiva

In una nuova revisione della propria strategia commerciale, Warner ha deciso di rinominare The Penguin e Dune: Prophecy come HBO Originals invece di lasciarli come esclusive della piattaforma Max.

Quando il mese scorso Variety ha dato la notizia che Casey Bloys, CEO di HBO e Max, aveva cambiato assottigliato la differenza tra "show HBO" e "show Max", c'era un asterisco. I progetti di Max a grande budget, i grandi franchise della Warner Bros. come la serie televisiva di Harry Potter, la serie prequel di It, Welcome to Derry, e lo show su Lanterna Verde, Lanterns, sarebbero passati sotto l'etichetta della HBO, ma non quelli in arrivo prima del 2025.

Ecco il problema, con grande disappunto di Bloys: le due serie di quest'autunno che gli avevano suggerito di cambiare idea, The Penguin e Dune: Prophecy, non potevano per contratto fare il cambio. Le serie erano già state vendute a distributori internazionali come Max Originals, e questo tipo di accordi complicati sono difficili da sciogliere e rivedere.

Dune: Prophecy, una scena della serie sequel

Come cambia la strategia della Warner?

"The Penguin sarebbe stata un'ovvia scelta come serie HBO Originals. Sfortunatamente, il processo di concessione delle licenze a livello internazionale è già iniziato", aveva dichiarato Bloys all'epoca.

The Penguin: svelata la data di uscita della serie spin-off di Batman

Ebbene, dopo un'astuta negoziazione, il team della HBO ha trovato un modo per trasformare la serie con Colin Farrell e il prequel di Dune in HBO Originals. Entrambe le serie andranno ora in onda su HBO e in streaming su Max.

Bloys era ansioso di attuare questa mossa dopo aver visto i primi spezzoni di The Penguin. Secondo Bloys, quegli spezzoni erano altrettanto buoni o migliori di qualsiasi altra serie della HBO e meritavano di essere rinominati come HBO Originals.