The Penguin: Robert Pattinson tornerà nei panni di Batman nella serie Max?

The Penguin, l'imminente spin-off di Max incentrato sul personaggio di Colin Farrell che interpreta il classico cattivo della DC Comics Oswald Cobblepot, dovrebbe svolgersi subito dopo gli eventi di The Batman di Matt Reeves, concentrandosi su "Oz" mentre cerca di affermarsi come nuovo boss del crimine di Gotham City.

Quando la serie è stata annunciata per la prima volta, ci è stato detto che un'apparizione di Batman in persona era improbabile, ma voci precedenti hanno indicato che Robert Pattinson potrebbe tornare a vestire i panni di Bruce Wayne.

The Penguin: quale peso avrà la serie con Colin Farrell all'interno dell'universo DC?

Il Batman di Robert Pattinson tornerà effettivamente in The Penguin?

Nell'ultimo episodio di The Hot Mic, Jeff Sneider ha affermato che Pattinson tornerà davvero ad essere Batman! Non abbiamo idea del ruolo sostanziale che avrà il Cavaliere Oscuro, ma non saremmo sorpresi se apparisse solo in un singolo episodio. Tuttavia, i fan saranno senza dubbio contenti di sapere che il crociato incappucciato avrà anche solo un piccolo ruolo in questa serie, e coinvolgere Pattinson è stata una mossa intelligente da parte della Warner Bros.

The Batman: Robert Pattinson nel costume di Batman in una scena dal film

Una storia incentrata sul Pinguino potrebbe funzionare anche senza il Pipistrello, ma ha senso che il protettore di Gotham faccia un salto almeno una volta per tenere d'occhio Oz e impostare la loro dinamica per The Batman 2. Chissà, magari potremmo vedere tornare altri personaggi come l'Enigmista (Paul Dano) o Catwoman (Zoë Kravitz).

The Penguin, che ha già anticipato il nuovo villain di The Batman 2, è interpretato anche da Cristin Milioti (Sofia Falcone), Rhenzy Feliz (Victor Aguilar), Michael Kelly (Johnny Viti), Shohreh Aghdashloo (Nadia Maroni), Deirdre O'Connell (Francis Cobb), Clancy Brown (Salvatore Maroni), James Madio (Milos Grapa), Scott Cohen (Luca Falcone), Michael Zegen (Alberto Falcone), Carmen Ejogo (Eve Karlo) e Theo Rossi (Dott. Julian Rush).